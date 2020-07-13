Завтра в центре Якутска ожидаются ограничения

С 22:00 14 июля 2020 года до 6:00 15 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии “Новая” (в/узел №6 – в/узел №4) будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: кв. 70, 74, 23, 114, 143, 48-част, 56, 59, бассейн «Самородок», Бизнес-центр (1 питание), ж/д ул.Лермонтова 102, ТРК «Туймаада»

С 9:00 до 12:00 14 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: кварталы А и 57

С 22:00 14 июля 2020 года до 15:00 11 июля 2020 года в связи с промывкой и дезинфекцией сетей АО “Теплоэнергия” будет ограничена подача водоснабжения

Под отключение попадают: потребители АО “Теплоэнергия” от кот. “Сергеляхское шоссе 10 км”

С 9:00 до 16:00 14 июля 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: 46 квартал

С 22:00 14 июля 2020 года до 6:00 15 июля 2020 года в связи с дезинфекцией сетей ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают: 46 квартал