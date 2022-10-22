Завтра утром части ракеты упадут на шесть районов Якутии. Лучше оставаться дома

Завтра, 23 октября, в 04:57 якутского времени с космодрома «Восточный» запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов «Гонец-М» и «Скиф-Д», предупреждает МЧС РФ по РС(Я)

Районами падения отделяющихся частей космических объектов определены территории Алданского, Олекминского районов, Вилюйского, Верхневилюйского, Жиганского и Оленекского районов.

Для работ по обеспечению безопасности населения и территорий при проведении запуска ракеты-носителя сформированы группы спасателей ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» в Вилюйском и Алданском районах. Группы полностью оснащены необходимым оборудованием и техникой.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Видео: Минобороны России

Совместной рабочей группой из представителей ГК «Роскосмос» и правительства Республики Саха (Якутия) проводятся предпусковые работы к предстоящему пуску ракеты носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный» в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей РП 983 в Алданском районе и РП 985 в Вилюйском районе. Напомним, что пуск запланирован на 23 октября, фактически ночью — 4.57 якутского времени.

Жителям рекомендуется воздержаться от посещения лесных массивов на период проведения пусков ракеты-носителя в районах падения отделяющихся частей. Убедительная просьба не покидать территории населенных пунктов и быть бдительными. В случае чрезвычайной ситуации – звоните по номеру «112».