24.08.2019
14:24
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Погода

Завтра тоже будет дождь

Завтра в Якутске ожидается дождливая погода.

Ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха ночью +9+11°, днем +17+19°.

Источник: Якутское УГМС
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