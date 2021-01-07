07.01.2021
14:30
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Погода

Завтра температура в Якутске повысится на 1 градус

По сведениям Якутского УГМС, 8 января в столице республики ожидается небольшой снег, туман, ветер северо-восточный 1-3 м/с.

Температура воздуха ночью -40-42°, днем -37-39°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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