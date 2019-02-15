Завтра стартует юбилейная Х выставка кузнецов «Дархан Уус»

В эти выходные, 16-17 февраля, в Якутске пройдет одно из самых ожидаемых в республике событий – выставка кузнечного искусства «Дархан Уус».

Ежегодное массовое мероприятие в этом году проводится в 10-й раз, и к знаковой дате организаторы подготовили для горожан и гостей насыщенную программу.

В день открытия юбилейной выставки будет представлена большая коллекция якутских клинков «Саха биилээҕэ» Бориса Неустроева-Мандар Уус, а знатоки продемонстрируют возможности якутского батыйа, батас, бадаайы и копий. Также на выставке будет экспонироваться древний якутский лук. На второй день также планируется проведение мастер-класса по применению и заточке якутского ножа.

По традиции будут проведены конкурсы среди участников по номинациям «Лучший художественный нож», «Лучший охотничий нож», «Лучший кухонный нож». По итогам конкурса жюри определит победителей, которые традиционно удостоятся статуэтки Дархан Уус.

Напомним, первую специализированную выставку якутского ножа в республике организовал молодой предприниматель и меценат Серафим Попов. Выставка сразу полюбилась якутянам, так как способствует возрождению традиций и культурных ценностей предков, распространению национального искусства среди широкого населения, приобщает молодёжь к кузнечному искусству предков. Но самое главное, мероприятие повышает творческий потенциал мастеров. В память об основателе С. Попове его друзья и единомышленники превратили выставку в ежегодный праздник древнего искусства кузнецов народа саха.

Идейными вдохновителями данного проекта являются академик Академии духовности Борис Неустроев-Мандар Уус и многократный победитель международных выставок, известный народный мастер Сарыал Билюкин.

Торжественное открытие Х главной выставки кузнецов Якутии «Дархан Уус» состоится завтра, 16 февраля, в 11:00 часов в торговых рядах «Кружало» по ул. Аммосова, 1.