Завтра стартует серия региональных полуфиналов конкурса «Лидеры России 2020»

15-16 января 2020 года на площадке Дальневосточного федерального университета пройдет первый региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для участников из Дальневосточного федерального округа.

От ДФО на конкурс поступило 9 644 заявки. Приглашение в полуфинал получили 330 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования: Хабаровский край – 71 человек, Приморский край – 76, Амурская область – 30, Республика Бурятия – 39, Еврейская АО – 2, Республика Саха (Якутия) – 42, Камчатский край – 14, Сахалинская область – 24, Магаданская область – 9, Забайкальский край – 23 человека.

В церемонии открытия полуфинала в ДФО примут участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ДФО Григорий Куранов, вице-губернатор Приморья, руководитель аппарата Губернатора края и Правительства Приморского края Антон Волошко, ректор ДВФУ Никита Анисимов и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Впервые в конкурсе «Лидеры России» появится новый формат взаимодействия участников. По итогам прошлых лет конкурсанты выражали желание больше общаться друг с другом и наладить деловые и дружеские контакты. На полуфинале в ДФО впервые будет опробован новый формат нетворкинга. Участники не только познакомятся друг с другом, но и попробуют себя в неожиданных ролях.

В течение двух основных дней полуфинала – 15 и 16 января — участникам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и аналитические деловые игры. Вечером 16 января будут подведены итоги и определены финалисты от ДФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса «Лидеры России».

«Всего будет 11 полуфиналов. Из них 8 – региональных, а 3 – полуфиналы специализаций. Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте. В каждый из 11 полуфиналов допущено около 330 участников. Исключением является Центральный федеральный округ – здесь приглашено 664 человека в связи с традиционно большим количеством заявок из Москвы и Московской области. Из 3 399 участников, приглашенных в полуфиналы, в суперфинал выйдут 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.