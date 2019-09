Завтра состоится второй бой Василия Егорова, а сегодня…

View this post on Instagram

Сегодня день рождения заслуженного мастера спорта РФ 🇷🇺 по боксу, вице-чемпиона мира (2015), двукратного чемпиона Европы (2015, 2017) Василия Михайловича Егорова (49-52 кг)✊️👍 Ему исполнилось 26 лет🎂 Давайте своими лайками поздравим нашего флагмана бокса и пожелаем удачи ему в завтрашнем бою!🙏 Его второй поединок на чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге против представителя Франции 🇫🇷 состоится завтра, 17 сентября, в 19:00ч по якутскому времени👌