16.09.2019
20:17
157
Спорт
Завтра состоится второй бой Василия Егорова, а сегодня…
А сегодня у него день рождения. 26 лет исполняется двукратному чемпиону Европы, заслуженному мастеру спорта РФ Василию Егорову.
Второй поединок Егорова на Чемпионате мира по боксу состоится во вторник, 17 сентября, в 19-00 часов по якутскому времени.
Источник: https://www.instagram.com/p/B2eC2rop15P/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.09.2019
141
16.09.2019
114
16.09.2019
112
16.09.2019
141
16.09.2019
172
16.09.2019
85
16.09.2019
179
16.09.2019
120
16.09.2019
128
16.09.2019
125
16.09.2019
136
16.09.2019
100
16.09.2019
115
16.09.2019
66
16.09.2019
107
16.09.2019
194
16.09.2019
189
16.09.2019
123
16.09.2019
134
16.09.2019
595
16.09.2019
112
16.09.2019
1311
16.09.2019
265
16.09.2019
505
16.09.2019
2549
16.09.2019
713
16.09.2019
1853
16.09.2019
208
16.09.2019
176
16.09.2019
4865
16.09.2019
393
16.09.2019
256
16.09.2019
184
16.09.2019
146
16.09.2019
139
16.09.2019
2181
16.09.2019
203
16.09.2019
106
16.09.2019
158
16.09.2019
5684
16.09.2019
171
16.09.2019
1287
16.09.2019
678
16.09.2019
1515
15.09.2019
707
15.09.2019
5081
15.09.2019
213
15.09.2019
260
15.09.2019
298
15.09.2019
516
15.09.2019
273
15.09.2019
4584
15.09.2019
398
15.09.2019
200
15.09.2019
237
15.09.2019
236
15.09.2019
774
15.09.2019
1138
15.09.2019
826
15.09.2019
1159
14.09.2019
5364
14.09.2019
1221
14.09.2019
362
14.09.2019
935
ТОП НОВОСТИ
11.09.2019
18002
13.09.2019
8576
11.09.2019
7540
10.09.2019
6243
16.09.2019
5792
14.09.2019
5374
12.09.2019
5298
15.09.2019
5097
16.09.2019
4972