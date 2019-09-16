Завтра состоится второй бой Василия Егорова, а сегодня…

А сегодня у него день рождения. 26 лет исполняется двукратному чемпиону Европы, заслуженному мастеру спорта РФ Василию Егорову.

Второй поединок Егорова на Чемпионате мира по боксу состоится во вторник, 17 сентября, в 19-00 часов по якутскому времени.