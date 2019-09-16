16.09.2019
20:17
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Спорт

Завтра состоится второй бой Василия Егорова, а сегодня…

А сегодня у него день рождения. 26 лет исполняется двукратному чемпиону Европы, заслуженному мастеру спорта РФ Василию Егорову.

Второй поединок Егорова на Чемпионате мира по боксу состоится во вторник, 17 сентября, в 19-00 часов по якутскому времени.

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Сегодня день рождения заслуженного мастера спорта РФ 🇷🇺 по боксу, вице-чемпиона мира (2015), двукратного чемпиона Европы (2015, 2017) Василия Михайловича Егорова (49-52 кг)✊️👍 Ему исполнилось 26 лет🎂 Давайте своими лайками поздравим нашего флагмана бокса и пожелаем удачи ему в завтрашнем бою!🙏 Его второй поединок на чемпионате мира-2019 в Екатеринбурге против представителя Франции 🇫🇷 состоится завтра, 17 сентября, в 19:00ч по якутскому времени👌

A post shared by Николай Бястинов (@byastinov_news) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B2eC2rop15P/
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