Завтра школу «Айыы кыhата» проверят еще раз

Сегодня, 19 августа, после еженедельного планерного совещания глава города Якутска Сардана Авксентьева в очередной раз совершила контрольный объезд новых школ и детских садов, построенных ООО «Газэнергомонтаж» в рамках соглашения о ГЧП.

В национальной школе «Айыы кыhата» в 203 микрорайоне продолжается комплектование классов мебелью и инвентарем. Глава города обратила внимание, что в кабинете химии столы и оборудование еще не смонтированы. Во время предыдущей проверки подрядчик обязался к 20 августа завершить сборку. «Завтра 20 августа еще раз проверю – столы должны здесь стоять», — потребовала Сардана Авксентьева. Также глава поручила заместителю по социальным вопросам уточнить перечень замечаний по приемке объекта.

В спортивном зале национальной школы, по словам подрядчика, проектом не предусмотрены защитные решетки на окнах. «Но мы их сделаем», — заверил представитель «Газэнергомонтаж».

По детскому саду № 23 «Цветик-семицветик» в 203 мкр. подрядчиком устраняются замечания по благоустройству, озеленению и укомплектованию кабинетов мебелью, мягким инвентарем. В образовательном учреждении завели журнал контроля работ, на прошлой неделе работали три бригады, сообщила заведующая. На работу вышли сотрудники детского сада.

Сардана Авксентьева поручила руководителю организации подготовить реестр недостающего инвентаря. «По дополнительному оборудованию и мебели – что вы покупаете сейчас, что взяли под гарантийные обязательства, что будете покупать в 2020 году – все это я хочу увидеть», — сказала глава города и предупредила, что завтра, после «Айыы кыhата», еще раз проверит детский сад.

Торжественное открытие детского сада № 30 «Малышок» на Пионерской улице запланировано на 22 августа. Подрядчик сдает объект с опережением графика. Однако, у работников детсада есть ряд претензий к подрядчику по поводу некачественно выполненного озеленения, кровельных работ – во время дождя местами были протечки. Как строители устраняют замечания, проверить не удалось, доступ на третий этаж был закрыт.

Несмотря на открытие детского сада, построенного с опережением графика, объект будет окончательно принят в соответствии с договором 1 декабря. «Предстоит работа с документами. Дети пойдут в «Малышок» в 1 квартале 2020 года», — резюмировала Сардана Авксентьева.

Последним пунктом глава города проверила завершающие работы в школе № 6 по ул. Автодорожной. В прошлый объезд в потолке были обнаружены протечки. По словам директора, подрядчик их устранил, но после недавнего дождя протек потолок в актовом зале.

Главу города обеспокоил ряд моментов – задержка с установкой пожарной сигнализации в спортзале, недостаточное, на ее взгляд, количество батарей отопления, незакрытые от детей вентиляционные решетки. Большим упущением в работе подрядчика Сардана Авксентьева посчитала также задержку с установкой сантехники в столовой, которую обещают поставить до 1 сентября.

«Это может повлиять на получение лицензии образовательным учреждением, так как Роспотребнадзор не примет объект без полного комплекта сантехники», — сказала Авксентьева и поручила директору школы строго проследить за комплектацией и установкой в срок всего необходимого оборудования. Такое же поручение по всем новым объектам дано заместителю главы по социальным вопросам и начальнику управления образования.