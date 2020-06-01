01.06.2020
20:36
118
Экология
Завтра Сахамин Афанасьев в прямом эфире
Завтра, 2 июня, в 17:00 по якутскому времени состоится прямой эфир министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамина Афанасьева в четырех социальных сетях: ВКонтакте, Instagram, Facebook и Одноклассники.
Сахамин Афанасьев расскажет о деятельности министерства, а также о состоянии окружающей среды, сезоне весенней охоты, пожароопасной обстановке, прохождении паводка и многое другое.
Подписчики могут задать министру интересующие их вопросы.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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