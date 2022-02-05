Завтра прямой эфир Кирилла Бычкова

В воскресенье, 6 февраля, первый вице-премьер Правительства Якутии Кирилл Бычков выступит с отчетом исполнительных органов государственной власти. Прямая трансляция начнется в 9.45 час на каналах НВК «Саха», «Якутия 24», радио «Тэтим».

Кирилл Бычков подведет итоги 2021 года в сфере экономики, инвестиционной и налоговой политики, промышленности, строительства, архитектуры и градостроительства, занятости населения и предоставления государственных услуг, расскажет о планах на 2022 год, а также ответит на вопросы якутян.

В отчете правительства также примут участие руководители республиканских ведомств: министр экономики Майя Данилова, министр строительства Павел Кылатчанов, министр промышленности и геологии Максим Терещенко, председатель Государственного комитета по занятости населения Елена Калашникова, руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе республики Ирина Алексеева. На связь также выйдут руководители подведомственных организаций.

Во время прямого эфира вопросы будут приниматься по многоканальному телефону: 8 (4112) 320111. С 6-го февраля их можно задать через голосового ассистента (робота-оператора) по номеру: +7 (4112) 51-00-21. Также есть возможность отправить вопросы на портал yakutia.click.

Отчет исполнительных органов государственной власти будет транслироваться также на ютуб-канале НВК «Саха».

С графиком отчёта исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) о результатах деятельности за 2021 год можно ознакомиться по ссылке.