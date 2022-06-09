Завтра по всей Якутии введут особый противопожарный режим

На всей территории республики планируют установить особый противопожарный режим. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников в ходе заседания федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров, передает ЯСИА.

«Сегодня особый противопожарный режим введён в 17 районах республики. Завтра он будет введён по всей территории региона», — сказал Дмитрий Садовников. Он отметил, что с начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано 34 лесных пожара.

На 18:30 вечера 9 июля всего действует семь пожаров: в Олёкминском районе — 3, Верхоянском — 1 и Оленёкском — 1. Из них три пожара локализованы (Верхоянский — 1, Олёкминский -2), ожидается их ликвидация.