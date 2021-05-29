Завтра откроются очные избирательные участки

Завтра, 30 мая, в 8 утра откроются избирательные участки предварительного голосования Единой России, где избиратели смогут проголосовать очно. Участки будут работать с соблюдением всех установленных санитарных требований. На 8 утра сегодняшнего дня в он-лайн режиме в Якутии проголосовало уже 58,5 % выборщиков.

Наша республика – одна из немногих регионов, где процедура смешанная: сразу и в онлайн, и очном форматах. Такое решение было принято, чтобы не ущемлять избирательные права жителей населенных пунктов, не обеспеченных устойчивым интернетом.

В общей сложности партия организует в субъектах РФ работу более 45,5 тысяч участков. На 159 счетных участках Якутии будут соблюдаться предосторожности и социальная дистанция. Все счётные комиссии получили бюллетени, средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Помещения прошли проверку на эпидемиологическую безопасность, а в день голосования на всех участках будут установлены рециркуляторы воздуха.

На участках будет работать 477 членов участковой счетной комиссии

Напомним: регистрация выборщиков завершилась вчера, 28 мая. До 20.00 по местному времени 30 мая также можно принять участие в голосовании в режиме онлайн.

Результаты предварительного голосования будут подведены 1 июня. К середине июня на Съезде «Единой России» будет утвержден окончательный список кандидатов от партии на выборы 19 сентября 2021 года.

Найти свой участок можно на сайте PG.ER.RU

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