Завтра — День реки Лена

2 июля в Якутии отмечается День реки Лена. Данный праздник учрежден в 2013 году в целях привлечения внимания населения к сохранению уникальных природных объектов реки Лена, формирования и продвижения национального бренда на основе образа реки Лена, развития экологического туризма. Ежегодно по всей республике проводятся экологические мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

В этот день в районах республики пройдет экологическая акция «Чистый берег» по очистке прибрежной полосы реки Лена. В г. Якутске экологическая акция пройдет 2 июля, с 14.30ч. в 202 микрорайоне, на территории городской дамбы. Приглашаем всех желающих и неравнодушных к природе и экологии любимого города Якутска принять активное участие.

АО «Водоканал» объявляет о проведении легкоатлетической эстафеты, которая состоится 2 июля в 12.00ч.(сбор участников:10:45ч) по адресу: г.Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 110в, территория ВЗС АО «Водоканал». Справки для участия по тел.: 89241717217

Также Министерство экологии объявляет литературный флешмоб «Река Лена – гордость Якутии!» Для того, чтобы стать участником, необходимо со 2 по 8 июля 2019 года записать видеоролик, в котором нужно прочитать стихотворение или отрывок из произведения, посвященное реке Лене, и разместить на личной странице в социальной сети Инстаграм с хештегом #ДеньРекиЛена2019, #СохранимРекуЛену, а также направить в Директ официального аккаунта Минэкологии РС(Я) @minecologia_yakutia с пометкой «Флешмоб ко Дню реки Лена». Участник, набравший наибольшее количество лайков, получит памятный подарок. Итоги будут подведены 9 июля 2019 года.

Краткая справка: Река Лена. Длина вместе с дельтой — 4400 км. Лена впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. В некоторых случаях указывается длина 4294 км без учёта Быковской протоки (106 км) в дельте Лены. Площадь бассейна — 2490 тыс. км². Годовой сток равен 515,6 км³. Лена — самая крупная из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны. Также это крупнейшая река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты. Лена до нынешнего дня остаётся главной транспортной артерией Якутии, связывающей её районы с федеральной транспортной инфраструктурой. В Олёкминске на набережной реки установлена скульптура «Красавица Лена», символизирующая сибирскую реку.