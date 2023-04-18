Завтра через реку пойдут суда на воздушной подушке

Суда на воздушной подушке начнут курсировать из Якутска в Нижний Бестях с 19 апреля



С завтрашнего дня, 19 апреля, по маршруту Якутск – Нижний Бестях и обратно по реке Лене начнут курсировать суда на воздушной подушке «Хивус».

Из Якутска пассажирские перевозки будут осуществляться из района городской дамбы в 202 микрорайоне с 7.00 до 20.00, сообщили в ООО «ЛенаВодСервис». Местом отправления в Нижнем Бестяхе определен 1-й причал.

Стоимость проезда на «Хивусе» составит 1500 рублей, сообщает тгк @ysiaru