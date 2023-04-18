18.04.2023
21:46
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Якутск
Завтра через реку пойдут суда на воздушной подушке
Суда на воздушной подушке начнут курсировать из Якутска в Нижний Бестях с 19 апреля
С завтрашнего дня, 19 апреля, по маршруту Якутск – Нижний Бестях и обратно по реке Лене начнут курсировать суда на воздушной подушке «Хивус».
Из Якутска пассажирские перевозки будут осуществляться из района городской дамбы в 202 микрорайоне с 7.00 до 20.00, сообщили в ООО «ЛенаВодСервис». Местом отправления в Нижнем Бестяхе определен 1-й причал.
Стоимость проезда на «Хивусе» составит 1500 рублей, сообщает тгк @ysiaru
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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