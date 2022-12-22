Завтра «Бал Чемпионов-2022» Якутии

Будут вручены специальные номинации «За служение спорту», «Лучший тренер года», «Лучший судья», «Лучшее муниципальное образование», «Лучшая спортивная общественная организация», «Лучший спортивный общественный организатор», «Меценат года», «Лучший организатор по ГТО» и «Лучший спортивный обозреватель». Мероприятие пройдет в столичной Культурном Центре «Сергеляхские огни». Все вырученные средства будут направлены на поддержку мобилизованным и добровольцам, проходящих службу в зоне проведения спецоперации, сообщает тгк @yk24ru

Источник: тгк @yk24ru

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