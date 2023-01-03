Завтра, 4 января, будут работать службы нового Соцфонда РФ

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Клиентские службы Социального фонда России на новогодних каникулах откроются для посетителей в дежурном режиме на один день – 4 января. Россиянам будут доступны все услуги, включая оформление единого пособия, сообщил председатель СФР Сергей Чирков. В штатном режиме клиентские службы Соцфонда заработают с 9 января, сообщает тгк Балабкина Бриф.

Якутяне смогут получить услуги Социального фонда России 4 января 2023 года с 9:00 до 16:00 часов.

Гражданам будут доступны все государственные услуги объединенного Фонда, включая оформление выплаты единого пособия для семей с низким доходом. В штатном режиме клиентские службы Соцфонда заработают с 9 января.

Адрес ближайшей клиентской службы можно уточнить на сайте Соцфонда.

Напоминаем, что подача электронных заявлений на получение мер социальной поддержки фонда доступна на портале государственных услуг, а в Едином контакт-центре по бесплатному телефону 8-800-6000-000 и в онлайн-чате на главной странице сайта СФР можно получить консультацию по интересующим вопросам о мерах социальной поддержки.