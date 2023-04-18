Завораживающий эффект картины «Крик»

В начале марта 2023 г. по социальным сетям распространилось видео, на котором была показана картина с интригующим эффектом. По мере просмотра картины с разных ракурсов, лицо изображенного на ней оленевода, оглашающего криком белоснежные просторы тундры, и его лыжи удивительным образом непременно движутся в направлении зрителя.

Автором картины, вызвавшей такое бурное и живое обсуждение у публики, является народный художник СССР, академик Российской академии художеств Афанасий Николаевич Осипов (1928-2017). Путешествуя по арктическим регионам нашей республики, Афанасий Осипов вел поиски народного образа-типа. Однажды, он вдруг вспомнил, как нередко пастухи-оленеводы, объезжая табун, оглашают округу криком: это оклик, тревожное предупреждение или просто озорство удалых парней, живущих ощущением неоглядных далей тундры. Так, в 1959 году из отложившихся в памяти жизненных впечатлений «родилась» жанровая картина «Крик», в которой ее герой показан в ситуации, предполагающей быстрый и решительный поступок. В облике крепкого коренастого парня узнаются черты, свойственные натурам, для которых их обычные трудовые будни и есть сама романтика преодоления трудностей. Это произведение было отмечено на I выставке «Советская Россия», которая проходила в Центральном выставочном зале «Манеж» в 1960 году.

Многие годы картина «Крик» не была доступна для широкого круга зрителей, так как находится в собрании Тойбохойского республиканского историко-краеведческого комплекса им. Г.Е. Бессонова Сунтарского улуса. Следует отметить, что такое же полотно, созданное в 1959 году А.Н. Осиповым, отличающееся лишь незначительными особенностями композиционного решения, находится в собрании Музейного комплекса имени И.Я. Словцова Тюменского музейно-просветительского объединения.

У гостей и жителей г. Якутска уникальная возможность увидеть это произведение с эффектом оптической иллюзии в Картинной галерее академика А.Н. Осипова с 14 апреля по 30 сентября 2023 г. по адресу: ул. Хабарова, 27.

Режим работы галереи: со среды по воскресенье с 10:00 – 18:00, (касса до 17:30), выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по телефонам: 8(4112)33-52-79, 8 (914) 829-75-37