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19 марта 2019, 13:30
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Зависимость от соцсетей хотят приписать к болезни

Депутаты британского парламента считают, что зависимость от социальных сетей надо рассматривать «как заболевание», «форму психического расстройства». Такое мнение, как информирует в понедельник газета The Guardian, они высказали в докладе, подготовленном межпартийной парламентской группой по социальным сетям, психическому здоровью и благополучию молодежи при содействии благотворительной организации Королевское общество здравоохранения, сообщает Рамблер.

Согласно выводам авторов документа, есть веские причины говорить о том, что такие социальные сети, как Facebook, Instagram и Twitter, которые ведут конкурентную борьбу за то, чтобы пользователи проводили больше времени на их платформах, могут оказывать «разрушительное воздействие» на детей.

«Крайне важно, чтобы мы защищали молодых людей в интересах обеспечения их безопасности и здоровья во время использования ими глобальной информационной сети», — отмечают составители доклада.

Они призвали правительство Великобритании безотлагательно инициировать проведение всестороннего исследования, чтобы определить, следует ли признать зависимость от соцсетей одним из медицинских заболеваний. По мнению парламентариев, следует ввести новый налог для соцсетей в размере 0,5% от их прибыли с целью финансирования специализированных исследований, подготовки образовательных проектов и методических пособий для публики.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в новое, одиннадцатое издание Международной классификации болезней (МКБ-11). По определению ВОЗ, игровое расстройство — это модель поведения, характеризующаяся нарушением контроля за игрой до такой степени, что ей отдается предпочтение перед другими интересами и повседневными занятиями. Данное расстройство может быть диагностировано в том случае, если модель поведения влечет за собой нарушения в личной, семейной, социальной и иных областях и наблюдается не менее 12 месяцев.

Источник: https://doctor.rambler.ru/news/41888640-zavisimost-ot-sotssetey-hotyat-pripisat-k-bolezni/
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