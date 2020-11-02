02.11.2020
13:01
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Светская хроника

Завидный холостяк Якутии уже не свободен!

В прошедшую субботу, 31 октября, известный танцор и бизнесмен Петр БОРИСОВ связал себя брачными узами.

Якутянин сообщил об этом в соцсетях и разместил романтичное видео:

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Вот и прошла наша замечательная свадьба 😍спасибо большое всем за поздравления 🥳 это был самый волнительный и замечательный день! Хочу выразить слова благодарности нашему видеографу @diamonds_films 🎥 Фотографу @uraanxai 📸 @chugunovpetrs 📸 Оформлению @wedding_ykt_nika @venerike ✨ Ведущему и его команде @dmitriyyadrihinskiy 🎙 Артистам: @olimpiya_1 @daryalavrova_singer @mr_saxophon @golderoff @umsuura 🤩 Нашим помощникам в организации @tblkbandec @zhurakhovskayalarisa @elvirushechka @_vasily210692_ @lepchikova1 @anna_berezkina_ Моему основному составу всех годов и нынешнего состава 🥰 ученикам и преподавателям @danceempireykt the best 😎 Спасибо за замечательные слова ( видеопоздравления) @kostenko_bachata_sensual @krislisunova @lisunov_evgenii @qwertysergi @annaegorova_serejina моим родным Большой семье Захаровых и Борисовых 😍💪 Спасибо всем всем всем кто был на празднике и даже тем кто не смог присутствовать вы сделали наш день волшебным, раздели с нами наше счастье 😊 #danceempireykt #wedding #weddingykt #weddingday #weddingdress #weddingphotography #weddingdecor #weddingwinter #ykt #yakutsk #yakutia #свадьбаякутск #свадьбазимой #love

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Фото: https://www.instagram.com/borisovpetr_bachata/
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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