Завезенные в Якутию верблюды адаптировались в тундре

Партия из десяти верблюдов, привезенная в заказник на северо-востоке Якутии для научного эксперимента, благополучно пережила суровую арктическую зиму. Об этом сообщил директор заказника «Плейстоценовый парк» Никита Зимов, выступая на онлайн-конференции «Сохранение биоразнообразия Арктики», сообщает ТАСС.

Плейстоценовый парк расположен в Нижнеколмыском районе в арктической зоне Якутии. На его территории воссоздается экосистема, схожая по своим принципам с экосистемой мамонтовых степей, доминировавшей в Евразии в позднем плейстоцене.

«В прошлом году в качестве эксперимента завезли десять двугорбых верблюдов и пуховых коз. Все верблюды замечательно пережили зиму, хорошо адаптировались. Со следующего года мы попробуем оставить их без дополнительной подкормки. Они показали, что могут достаточно хорошо жить в Арктике на веточных кормах», — сказал Зимов.

На территории парка живут северные олени, якутские лошади, лоси, степные бизоны, зубры, овцебыки, яки и другие животные.