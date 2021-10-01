Заветы Учителя (с видео)

Сегодня 1 октября 2021 года уже 9 дней как от нас ушел в мир иной Виктор Данилович Михайлов, доктор философских наук, профессор общеуниверситетской кафедры философии СВФУ им. М.К. Аммосова, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный деятель науки PC (Я), отличник народного просвещения РФ, член Академии духовности Якутии, лауреат высшей награды СВФУ им. М.К. Аммосова «Честь и достоинство».

Вместе с супругой Тамарой Михайловной Михайловой и другом и соратником профессором Анатолием Георгиевичем Новиковым он с 1992 по 2012 годы организовал в нашем университете работу специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по двум шифрам философского знания. Выпускники диссертационного совета, а это около полусотни специалистов, прошедших апробацию своих философских изысканий, продолжают приносить пользу республике и стране.

За свою трудовую деятельность Виктор Данилович опубликовал более 200 публикаций и свыше 100 научных и научно-методических работ. При его непосредственном участии были выпущены десятки актуальнейших сборников научных трудов исследователей Якутии. Якутская общественность знает Виктора Даниловича как просветителя, раскрывшего широчайший спектр актуальных вопросов развития республики — от педагогики до общественно-политической жизни, искусства и научной методологии. Его блестящие ораторские качества, ясный ум и интересные ракурсы проблематизации всегда находили широкий отклик среди читателей и зрителей. Его любили слушать на радио, телевидении, читать в газетах и журналах — он умел доходчиво изложить любую тему, давал философскую оценку, причем как на русском, так и якутском языке.

Весной этого года нам удалось записать его рассказ о деятельности и значимости кафедры философии нашего университета. Сегодня, его слова звучат заветом.

Тайм-коды:

00:00- вступление и короткие воспоминания коллег

12:59 – заветы профессора В.Д. Михайлова