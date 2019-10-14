Завершился второй этап профоперации «Трактор»

Более 300 единиц тракторов и других видов самоходной техники проверили инспектора Гостехнадзора в течение второго этапа профилактической операции «Трактор». Напомним, профоперация на территории республики проходила с 18 по 27 сентября 2019 года.

Профилактическая операция «Трактор», стартовавшая в республике 18 сентября, выявила 79 нарушителей. Все они были привлечены к административной ответственности. «Из числа всех проверенных машин 16 ед. были не зарегистрированы в установленном порядке (2,5 %) и 34 ед. не прошли технический осмотр (5,5%), 45 управлялись лицом, не имеющим удостоверения на право управления или соответствующей разрешительной категории (7,1%)», – отметил Григорий Корякин, заместитель руководителя Департамента по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Минтранса РС (Я).

Общее количество проверенных машин совместно с ОГИБДД МВД России по РС(Я) составило 632 единицы. Особое внимание было уделено выявлению случаев эксплуатации незарегистрированных и не прошедших технического осмотра самоходных машин и прицепов к ним.

Всего за время проведения 2 этапа операции «Трактор» кроме осмотров и рейдовых мероприятий были проведены 42 профилактические беседы с участием 706 человек.