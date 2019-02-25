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Культура & Образование
25 февраля 2019, 18:11
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Завершился VIII Математический праздник в Якутии

В Республике Саха (Якутия) по инициативе Московского центра непрерывного математического образования и Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского — II с 2012 года традиционно прошел Математический праздник для обучающихся 6-7 классов.

Главные организаторы праздника — Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО, директор – Ященко И.В.), Институт развития образования и повышения квалификации Министерства образования  и науки РС(Я) (директор Алексеева Г.И.). Проект проводится при поддержке Министерства образования и науки РС(Я).

В Москве Математический праздник проходит в МГУ: утром — решение задач, днём — игры и развлечения, лекции, разбор задач, показ мультфильмов и многое другое, вечером — награждение победителей и призёров. У нас в республике примерно в таком же формате мероприятие проходит уже в восьмой раз, но на разных площадках.

В воскресенье, 24 февраля 2019 года, прошел VIII Математический праздник для учащихся 6 классов – в СОШ №10 им. Д. Г.Новопашина (директор Панина Т.В), для учащихся 7 классов – в СОШ №15 г. Якутска (директор Горбатюк С.Ю.). Кроме этого математический праздник прошел еще на двух площадках – в г.Нерюнгри (СОШ №18, директор Тутова Л.Н.) и в с.Ытык-Кюель Таттинского улуса (ЫКСОШ №1, директор Мосоркина А.В.). В проведении Математического праздника приняли участие организаторы из Москвы — Дмитрий Юрьевич Зарубин и Татьяна Олеговна Жегусова.

Дети прошли Единую Всероссийскую электронную регистрацию олимпиад школьников. На Математическом празднике приняли участие 1207 учащихся 6-7 классов из г.Якутска, п. Жатай, Амгинского, Горного, Мегино- Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, Чурапчинского улусов, Томпонского районов также на
площадках в г.Нерюнгри и с.Ытык-Кюель.

До обеда учащиеся решали олимпиадные задачи, составленные преподавателями из Москвы. После окончания первой части тьюторы провели участников в составе команд по различным интересным станциям: «Робототехника», «Математическая карусель», «В мире музыки», «Математика в русском языке», «Оригами», «Математические ребусы», «Английский для всех», «Экспериментальная математика», «Танцевальная», «Чиряевские головоломки», «Сколькометр?», «Национальные настольные игры», «СМИ», «Страна Читалия», «Комплименты», «Математические фокусы», «Знаю, умею, могу», «ТРИЗ» и т.д.

Параллельно с играми по станциям для участников олимпиады проводился разбор олимпиадных заданий, а также большая команда жюри проверяла работы (учителя республики, студенты, школьники).

Для родителей и учителей работал лекторий, на котором выступили Черосов Михаил Михайлович, д.б.н., зав. лабораторией Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, профессор СВФУ, исполнительный секретарь Совета программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» РФ по РС(Я), председатель Наблюдательного Совета Малой Академии наук РС (Я), председатель Общественного Совета при Министерстве образования и науки РС (Я) , Федотова М.Е., к.п.н, директор СУНЦ СВФУ, Баишева М.И., к.п.н., заведующая кафедрой физико- математического образования ИРОиПК.

Большую помощь в организации праздника оказали Управления образованием г.Якутска (Семенов А.К.), Таттинского (Миронова А.Н.) и Нерюнгринского (Вицына О.А.) районов.

Среди победителей и призеров олимпиады Математического праздника по 6 классам: Крылыков Максим (ФТЛ), Сивцев Валерий (ЯГЛ), Винокурова Мария (РЛИ), Шестаков Никита (ФТЛ), Гаврильев Дуолан (Мюрюнская юношеская гимназия), Тимофеев Айтал (23 школа), Романенко Алена (школа № 33), Федорова Ариадна (Амгинский лицей), Богданюк Олеся (гимназия №2 г.Нерюнгри), Баталова Елизавета (СОШ№1 г.Нерюнгри), Дробот Дмитрий (Гимназия №2 г.Нерюнгри), Павлов Вадим (Тыарасинская СОШ), Другин Вальдемар (Таттинская гимназия), Борисов Коля (Черкехская СОШ) и другие.

Среди победителей и призеров олимпиады Математического праздника по 7 классам: Аникин Максим (ФТЛ), Пермяков Никита (РЛИ), Матвеева Елизавета (ФТЛ), Петров Тимур (РЛИ), Лонгинов Алексей (Мюрюнская юношеская гимназия), Лоч Алексей (СОШ 15 г.Нерюнгри), Кобунов Максим (гимназия №1 г.Нерюнгри), Сухарев Андрей (СОШ №2 г.Нерюнгри), Постникова Евгения, Сыромятникова Айыына (Таттинский лицей), Толстоухова Сайаана (Ытык-Кюельская СОШ №1) и другие.

Победители получили призы от ИРОиПК, МЦНМО, Всероссийских проектов «Турнир М.В.Ломоносова», «Олимпиада.ру», «Московского математического праздника», «Олимпиада. Музеи. Парки.Усадьбы» а также «Школы Летово».

Без мощной поддержки педагогического сообщества праздник бы не удался. Выражаем благодарность в организации праздника Митрофановой Т.К., Бачаевой Н.В. (СОШ № 10 г.Якутска), Ноговицыной Я.И., Гуляевой А.Н., Романюк З.С. (СОШ № 15 г.Якутска), Скрябиной Г.А., Аммосовой Л.М. (СОШ №26 г.Якутска), Петровой С.А., Заболоцкой М.Я. (НПСОШ №2), Огневой О.В., Петренко И.А., Галабиевой Л.И. (СОШ №18 г.Нерюнгри), Постниковой М.С., Винокуровой С.Е., Басовой С.А., Тарасовой А.В. (Таттинский лицей), Ефремовой Л.И., Перевознюк Е.С. (ФТЛ), Кысылбаикову И.Г. (РЛИ), Николаевой Н.В., Ефремову В.П. (ИМИ СВФУ), Климентовой Г.Д., Ларионовой А.А. (ЯКИТ), Докторовой У.И. (УО г.Якутска), Алексееву И.П. (ЯГНГ), а также  школьникам, студентам, преподавателям ИМИ СВФУ, Якутского колледжа инновационных технологий, Якутского педагогического колледжа №1, учителям республики, специалистам по дополнительному образованию и родителям.

В следующем году планируется проведение математического праздника для Вилюйской группы улусов на базе Нюрбинского технического лицея.

На VIII Математическом празднике ни один талантливый и одаренный ученик не остался без внимания!

М.Баишева, завкафедрой физико-математического Образования ИРОиПК

Источник: ИРОиПК
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