Завершился творческий десант Якутского колледжа культуры в Бурятию

7 ноября завершился творческий десант Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой в Республику Бурятия. За неполных четыре дня молодые якутские артисты в столице Бурятии приняли участие в ряде культурных мероприятий.

1 из 2

В творческую группу из Якутии вошли народный студенческий обрядово-ритуальный театр «Эйгэ» Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, артисты Национального театра танца им. С.А. Зверева-Кыыл Уола Семен КУЗЬМИН и Валентина АММОСОВА, Заслуженный артист РС(Я), артист Государственного театра эстрады им. Ю.Е. Платонова Василий ЕРЕМЕЕВ и популярный певец Виктор ИВАНОВ-Сиэйэ Уола. Руководитель группы – директор ЯККиИ Захар НИКИТИН.





«Сразу по прилету в Улан-Удэ, это было 4 ноября, студенты-участники театра «Эйгэ» приняли участие в большом правительственном концерте «Мы вместе», который был посвящен Дню народного единства и проходил на сцене Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева. Выступление студенческого театра «Эйгэ» на концерте «Мы вместе» так понравилось зрителям, что нас пригласили провести совместное выступление с Бурятским национальным театром песни и танца «Байкал», – говорит Захар Никитин. – Далее 6 ноября наша творческая группа выступила в Гарнизонном доме офицеров поселка Сосновый Бор перед мобилизованными якутянами. В ходе концерта исполняли якутские, бурятские и русские народные песни, играли на хомусе. Это было сложное и ответственное выступление, там совершенно особая атмосфера. Завершился концерт якутским обрядовым танцем «Осуохай», в котором приняли участие артисты и военнослужащие-якутяне».

1 из 3

Студенты и преподаватели ЯККиИ передали мобилизованным землякам продуктовые наборы от коллектива колледжа. В набор входили любимые якутянами караси, оладьи, концентрированный сироп из брусники, варенье, а также свежие номера газеты «Кыым» и обереги-харысхал от Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Участники концерта благодарят за поддержку своей инициативы редакцию газеты «Кыым» и предпринимателя Григория Семеновича Иванова.

Поездка якутских артистов в Улан-Удэ была осуществлена при поддержке Правительства РС(Я) и Министерства культуры и духовного развития РС(Я).