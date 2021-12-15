Завершился республиканский лингвистический турнир «ЯРА»

С 2017 года, уже в пятый раз, Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II проводит республиканский лингвистический турнир «ЯРА», в расшифровке — турнир «Якутский-русский-английский», где обучающиеся соревнуются в умении использовать все 3 языка для выполнения заданий турнира и грамотного владения одновременно тремя языками.

Два дня, 10 и 11 декабря, юные лингвисты Якутии в онлайн формате соревновались в командных состязаниях. В нынешнем турнире приняли участие 95 обучающихся и 57 учителей образовательных организаций из 12 муниципальных районов Республики Саха (Якутия): Амгинского, Алданского, Мирнинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Олекминского, Горного, Намского, Верхневилюйского улусов и города Якутска (всего 19 команд).

Турнир, несмотря на дистанционное общение, прошёл динамично, увлекательно и интересно. Состязание состояло из 14 этапов: «Визитка команды», «Расшифровка», «Командный диктант», «Английский мир», «Инстамир», «Лингвистический дозор», «Терминологическая дуэль», «Озвучка мультфильма», «ТекстSport», «Звучащая классика» и т.д. Уже первый этап показал, что участники тщательно подготовились, продумали свои выступления, поразившие всех глубиной мысли и артистизмом. Каждое выступление команд вызывало живой интерес и эмоциональные отклики. Все дети соревновались с энтузиазмом, дерзостью, выдумкой.

По итогам турнира кубок и медали абсолютного победителя получили обучающиеся национальной гимназии «Айыы кыһата» ГО «город Якутск» под руководством учителей Л.С.Острельдиной, Н.В.Назаровой, Р.Н.Каженкина. Дипломом II степени награждена команда СОШ №12 из г. Мирный, дипломом III степени – СОШ №31 ГО «город Якутск».

Всем победителям, призерам и номинантам вручены путёвки в детские лагеря «Океан», «Сосновый бор», «Связист», сертификаты в профильные смены Малой академии наук, Зимней школы ИРОиПК. Институт, организаторы конкурса — кафедра филологии — выражают благодарность всем учителям и ребятам, принявшим участие в конкурсе, желают не останавливаться на достигнутом и покорять всё новые вершины!

До следующих встреч в следующем году!