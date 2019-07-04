АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
17
Облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.50
 71.60
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.07.2019, 18:30
Происшествия
Видео задержания в Якутии лже-сотрудников ГИБДД
04.07.2019, 18:00
Культура & Образование
С 12 по 15 июля в Орто Дойду пройдет фестиваль молодежи «Табыс»
04.07.2019, 17:50
Якутия
Завершился Первый детско-юношеский фест-форум «Наследники традиций»
04.07.2019, 17:48
Судебная хроника
В Якутске осужден обвиняемый в мошенничестве с авиабилетами
04.07.2019, 17:41
Якутия
Кирилл Бычков выступил в поддержку ювелирных предприятий, экспортирующих свои изделия за рубеж
04.07.2019, 17:35
Происшествия
В Верхоянском районе сохраняется сложная лесопожарная обстановка
04.07.2019, 17:24
Политика
Виктор Омуков освобожден от должности директора ГУП «ЖКХ РС(Я)»
04.07.2019, 17:13
Общество
Резонанс
Феодосия Габышева: Хангаласский детский дом будет работать в нормальном режиме
04.07.2019, 17:09
Экономика
Реклама
«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!
04.07.2019, 17:04
Спорт
Бурцев, Моедо и Копырин – медалисты забега на 10000 метров
04.07.2019, 16:47
Общество
Активисты проверили городские пляжи
04.07.2019, 16:38
Погода
Погода в Якутске обещает быть ясной
04.07.2019, 16:30
Экономика
Должниками Якутскэнерго является половина дачных кооперативов Якутска
04.07.2019, 16:24
Спорт
Изабелла, Сардана и Надежда: Золотое трио Татьяны Жирковой
04.07.2019, 16:23
Спорт
Минкульт: Открытие Игр поразит зрителей масштабом
04.07.2019, 16:11
Экология
Землянику можно собирать с 10 июля
04.07.2019, 15:56
Происшествия
Фотофакт
У Нижнего Бестяха задержали изготовителей марихуаны
04.07.2019, 15:40
Происшествия
В Хабаровске от инсульта скончалась якутянка. Родные просят помочь с транспортировкой тела
04.07.2019, 15:38
Происшествия
Резонанс
Ущерб от разлива нефти в Якутском речном порту весной 2018 года оценили в 26 млн рублей
04.07.2019, 15:34
Политика
Билал Эрдоган: Я в восторге от Якутии!
04.07.2019, 15:27
Спорт
Легкоатлеты первыми разыграли медали VII Спортивных игр народов РС(Я)
04.07.2019, 15:25
Спорт
В Амге к Играм организовано автобусное сообщение
04.07.2019, 15:19
Культура & Образование
АГИКИ — навигатор по креативным профессиям: Дизайнер
04.07.2019, 14:57
Общество
5 и 6 июля в Якутске ожидаются отключения холодной воды
04.07.2019, 14:51
Происшествия
Лесные пожары в Верхоянском районе тушат вручную
04.07.2019, 14:36
Спорт
Мисс Якутия, замминистра, многоборцы арены Дыгына и тот самый Леон. Кто еще участвует на Играх народов в Амге?
04.07.2019, 14:30
Якутия
Как в Алдане отпраздновали Ысыах
04.07.2019, 14:14
Экономика
Энергетики устранили последствия стихии в Ленском районе
04.07.2019, 14:10
Экономика
Итоги Водного конгресса-2019
04.07.2019, 14:00
Экономика
Дневник навигации ЛОРП: План перевозок II квартала выполнен
04.07.2019, 13:30
Путешествия
Экскурсионный тур: «Норвегия 🇳🇴 Летнее путешествие по фьордам»
04.07.2019, 13:21
Некролог
Не стало ученого космофизика с мировым именем
04.07.2019, 13:00
Якутия
Фотофакт
«Ноу-хау» на трассе Лена
04.07.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Чудо-разметка от Чудо-мэра
04.07.2019, 12:50
Спорт
Определились первые чемпионы Спортивных игр Якутии
04.07.2019, 12:39
Якутск
На «Ысыах Туймаады-2019» было потрачено более 41 млн рублей
04.07.2019, 12:28
Судебная хроника
Суд расторг брак якутянки с иностранцем
04.07.2019, 12:16
Политика
Позитив
Юным футболистам подарили мячи
04.07.2019, 12:04
Якутия
Якутский кумыс достоин стать региональным брендом
04.07.2019, 11:51
Происшествия
Уличное ограбление совершено в столице
04.07.2019, 11:44
Культура & Образование
Сенсация
Итальянский цирк «Слоны и тигры» приедет в Якутск!!!
04.07.2019, 11:38
Общество
Опасные детские площадки обнаружены в Якутске
04.07.2019, 11:27
Якутск
Ежегодная ярмарка цветов пройдет в Якутске
04.07.2019, 11:14
Происшествия
За счет наивного якутянина мошенник разбогател на 156 тысяч
04.07.2019, 11:02
Якутия
Арт-площадка: маленький шаг к большой мечте
04.07.2019, 10:50
Происшествия
Пожар на ул. Можайского
04.07.2019, 10:50
Судебная хроника
В Якутии чиновник получил 7,5 лет строгача за взятку
04.07.2019, 10:39
Спорт
Резонанс
ЧП на Играх народов Якутии: участие волейболисток в соревнованиях под вопросом
04.07.2019, 10:26
Происшествия
12 лесных пожаров тушат в Якутии
04.07.2019, 10:15
Судебная хроника
Житель Якутии убил отца поленом
04.07.2019, 10:03
Якутия
Обстановка на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях
04.07.2019, 9:52
Происшествия
В Якутии возбуждено уголовное дело о подлоге официальных документов
04.07.2019, 9:37
Финансы
Назначен заместитель председателя правления «Россельхозбанка»
04.07.2019, 9:24
Спорт
Это футбол! Сенсации и драмы, потери и открытия турнира
04.07.2019, 9:12
Якутия
Айсен Николаев поздравляет с открытием VII Спортивных игр народов Якутии
04.07.2019, 9:00
Происшествия
Грабители сняли с жителя Якутска куртку и брюки
04.07.2019, 0:07
Общество
Сегодня день рождения зампреда правительства, депутата и артистки
04.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 4 июля 2019
03.07.2019, 22:30
Якутия
Айсен Николаев встретился с лидером коренных малочисленных народов
03.07.2019, 21:24
Сахалыы
Быйыл үөрэххэ туттарсааччылар болҕомтолоругар
03.07.2019, 19:21
Политика
Избран новый президент СВФУ
03.07.2019, 19:07
Общество
Глава Якутии поздравляет Евгению Михайлову
03.07.2019, 18:54
Экономика
Уникальная, сверхпроходимая лодка для труднодоступных мест
03.07.2019, 18:19
Происшествия
Экстра
Разбушевавшегося депутата задержали во время Ысыаха
03.07.2019, 18:00
Якутия
В Якутии стартует Гражданский Форум-2019
03.07.2019, 17:50
Экология
В озера Вилюйского улуса выпустили 150 тысяч мальков пеляди
03.07.2019, 17:42
Якутия
Айсен Николаев встретился с представителями издательства «Молодая гвардия»
03.07.2019, 17:30
Происшествия
В Хангаласском улусе изъяли 9 единиц огнестрельного оружия
03.07.2019, 17:19
Судебная хроника
В Эвено-Бытантайском районе оштрафовано управление ветеринарии
03.07.2019, 17:13
Происшествия
Пожаром уничтожены две линии электропередач в Мирнинском районе
03.07.2019, 17:10
Спорт
Якутянка стала бронзовым призером первенства Европы по дзюдо
03.07.2019, 16:53
Спорт
Во время открытия VII Спортивных игр в Амге перекроют улицы
Якутия
4 июля 2019, 17:50
69

Завершился Первый детско-юношеский фест-форум «Наследники традиций»

3 июля на площади Ленина состоялся гала-концерт, приуроченный закрытию Первого международного детско-юношеского фест-форума языков коренных народов Севера «Наследники традиций».

Фест-форум открылся 26 июня и длился неделю. Всего в мероприятиях приняло участие 327 участников, 31 носитель языка и культуры и 34 руководителя из 20 районов республики Саха (Якутия).

Гала-концерт состоял из показательных выступлений участников и объявления победителей фест-форума. Абсолютным победителем стал образцовый детский коллектив Российской Федерации – этнофольклорный ансамбль «Аянесса». Художественный руководитель – Татьяна Чичигинарова, поселок Батагай-Алыта, Эвено-Бытатантайский национальный улус. Участникам ансамбля-победителя вручили сертификат о выделении путевки на культурно-образовательную программу «Таланты Арктики. Дети» на базе санатория «Вита» с 27 августа по 10 сентября 2019 года, город Анапа, Краснодарский край. Учредителем приза выступило Министерство образования и науки республики Саха (Якутия), «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».

Одним из самых награждаемых участников стала юная Самаана Винокурова из села Учугэй Оймяконского района. Самаана за один вечер стала лауреатом I степени в направлении «Устное народное творчество», лауреатом I степени в направлении «Вокал» и заняла II место в состязании «Прыжки через нарты», а семейный ансамбль «Кэла», в котором состоит Самаана, стал лауреатом I степени в направлении «Фольклорно обрядовая театрализованная композиция» и лауреатом II степени в направлении «Вокал. Ансамблевое исполнение» (художественный руководитель Ирина Христофоровна Винокурова). И это не первые успехи девочки. По её словам, на сцене она выступает с трёх лет, и за это время она успела поучаствовать в самых различных конкурсах и фестивалях в таких странах, как Турция и Болгария. 

Заведующая отделом сохранения нематериального культурного наследия Камчатского центра народного творчества Мария Евгеньевна Беляева специально приехала в Якутск из Камчатки, чтобы посетить фест-форум:

«Мы увидели такое многоцветие красок на сцене. Два дня мы просматривали коллективы и увидели, какие у вас талантливые, умные дети. Очень отрадно, что на сцене вместе с детьми всегда были старейшины, то есть вот эта ниточка, которая соединяет настоящее с прошлым, она существует, а это значит, что наши дети будут учить язык, знать традиции и чтить своих предков. Желаю, чтобы этот фест-форум в следующий раз расширил свои границы и собрал детей из других субъектов».

Лауреатом I степени в направлении «Хореография. Ансамблевое исполнение» стал народный коллектив «Ярар», руководители – Екатерина Альбертовна Бугер и Ирина Альбертовна Бугер, село Колымское, Нижнеколымский район.

Ирина Бугер, хормейстер народного коллектива «Ярар»:

«В конце мая этого года мы получили письмо-приглашение на фест-форум, после чего сразу же подали заявку на участие и приступили к подготовке. За месяц подготовить разновозрастной коллектив – это сложно, поэтому мы поражены нашим результатом. Кроме того, в этом году мы впервые были на Ысыахе Туймаады, нас приняли очень радушно».

Горохова Мария, 15 лет, участница народного коллектива «Ярар»:

«Атмосфера фест-форума такая праздничная, мне это очень нравится! Мы выступали на Ысыахе, и это было очень сложно, потому что стояла жара, а мы были в национальных костюмах из натурального материала, они сделаны из оленьей кожи, которая совсем не пропускает воздух! За время фест-форума мы успели побывать на разных мероприятиях, музеях, в парке. Сам Якутск очень нравится. Во всех предыдущих выступлениях я очень волновалась, но на этом, последнем, нет, ведь я вместе со своим коллективом, а вместе мы можем всё!»

 

Победители международного детско-юношеского фест-форума языков
«Наследники традиций»

Направление «Декоративно – прикладное творчество»

I категория: от 7 до 10 лет

1. Диплом Лауреата III степени – Ассоциация народов Анабарского улуса, «Бисерная коллекция аксессуаров Анабара» рук. Мария Анисимовна Попова село Саскылах, 

2. Диплом Лауреата I степени – студия «Волшебные узоры» Дворца детского творчества, Панно «Дьөһөгөй – мин дойдум», руководитель Климова Аграфена Иннокентьевна г. Якутск,

3. Диплом Лауреата I степени – Реева Юлиана, Сувенирные куклы «Айыы арчылара», руководитель Октябрина Михайлова

4. Диплом Лауреата I степени – Студия «Волшебные узоры» Дворца Детского творчества, «Красные кони», руководитель Аграфена Иннокентьевна Климова

5. Диплом Лауреата I степени – Хатасский дом творчества «Ситим», Попова Сайнаара, Попова Сандаара, Сувенирные куклы «Чукчи», руководитель Октябрина Семеновна Михайлова

6. Диплом Лауреата I степени – Хатасский дом творчества «Ситим», Кюннэй Алексеева, конский волос «Коврик», рук. Анастасия Ивановна Алексеева

II категория: от 11 до 14 лет

7. Диплом Лауреата III степени – Студия «Мастерская чудес» Дворца детского творчества, рук. Мария Петровна Попова, «Симэхтээх ат» по проекту «Творческая семья» г. Якутск

8. Диплом Лауреата III степени – Студия «Мастерская чудес, Дворца детского творчества, руководитель Мария Петровна Попова, панно «Дьөһөгөй оҕолоро»  г. Якутск,

9. Диплом Лауреата III степени – Сайаана Пестрякова Дворец детского творчества, г. Якутск, рук. Татьяна Осиповна Гермогенова, панно «Аал луук мас»

10. Диплом Лауреата III степени – Жиркова Алена Дворец детского творчества, руководитель Татьяна Осиповна Гермогенова, панно «Незнакомка» г. Якутск,

11. Диплом Лауреата II степени – Исакова Александра, Исакова Виктория, руководитель Людмила Вячеславовна Исакова, Северные бисерные аксессуары

12. Диплом Лауреата II степени – Марина Сачкова муниципальное бюджетное учреждение этнокультурный центр «Инди», руководитель Ирина Николаевна Фролова, изделия из рыбьей кожи, Аллаиховский район,

13. Диплом Лауреата II степени – Регина Слепцова, Амелия Федорова, Хатасский дом творчества «Ситим», руководитель Октябрина Семеновна Михайлова, куклы «Малочисленные народы Севера»

14. Диплом Лауреата II степени – Елена Кандыба, Виктория Малых МБООДО «Центр внешкольной работы»  руководитель  Вера Петровна Никифорова, «Эвенки» из истории Усть Майского района (глина) Усть — Майский район

15. Диплом Лауреата I степени – Урсуна Жирохова, Хатасский дом творчества «Ситим», руководитель Анастасия Ивановна Алексеева, «Якутская утварь» изделия из конского волоса

16. Диплом Лауреата I степени – Студия «Утум» Дворца детского творчества, руководитель Татьяна Осиповна Гермогенова, коллективная работа панно «Мин дойдум» (конский волос) г. Якутск,

17. Диплом Лауреата I степени в направлении  – Анжелина Иванова, СОШ Жиганского района, руководитель Саргылана Афансьевна Яковлева, кукла «Красавица Севера»

III категория: от 15 до 17 лет

18. Диплом Лауреата III степени – Сахая Торохова Дворец детского творчества, руководитель Аграфена Иннокентьевна Климова, панно «Здравствуй Арктика» г. Якутск,

19. Диплом Лауреата II степени – Альбина Мордовская, Хатасский дом творчества «Ситим», руководитель  Сардана Михайловна Кычкина, «Чепрак» (точечная роспись)

20. Дипломом Лауреата II степени – Экспериментальная школа-интернат «Арктика», музыкальные инструменты г. Нерюнгри,

21. Дипломом Лауреата I степени – Театр моды «Оберег», руководитель  Мария Валерьевна Егорова, Коллекция «Имандра и духи Акил», автор Катрина-Августина Трофимова г. Нерюнгри,

22. Дипломом Лауреата I степени – Алина Иванова, Дворец детского творчества, руководитель Аграфена Иннокентьевна Климова, Панно «Одуванчики» г. Якутск,

23. Дипломом Лауреата I степени – Милена Чемезова, Хатасский дом творчества «Ситим», руководитель Федора Константиновна Андросова, «Мотивы Севера» (гильотирование)

Направление «Фольклорно- обрядовая театрализованная композиция»

  1. Диплом в направлении «Фольклорно обрядовая театрализованная композиция» Фольклорно-танцевальный ансамбль «Северное сияние», Этно-фольклорный ансамбль «Хокто», руководитель Евдокия Спиридоновна Алексеева

I категория: от 7 до 10 лет

2. Диплом Лауреата I степени в направлении «Фольклорно обрядовая театрализованная композиция» награждается семейный ансамбль «Кэла», художественный руководитель Ирина Христофоровна Винокурова, с. Ючюгей, Оймяконский улус,

3. Диплом Лауреата I степени – награждается Ансамбль «Нөчэ» художественный руководитель   Зоя Федоровна Слепцова, село Сасыр, Момский район 

II категория: от 15 до 17 лет

4. Диплом Лауреата I степени – Образцовый детский коллектив Российской Федерации, этно-фольклорный ансамбль «Аянесса», художественные руководители Чичигинарова Татьяна Иннокентьевна, Степанова Наталья Петровна, село  Батагай- Алыта,  Эвено-Бытантайский национальный улус.

Направление «Устное народное творчество»

1. Диплом в номинации «За стремление к познанию языков» – Михаил Котельников

2. Диплом Лауреата Первой степени – Самаана Винокурова, руководитель Ирина Христофоровна Винокурова, село Учугей Оймяконский район

Направление «Творческие проекты по нематериальному культурному наследию коренных малочисленных народов Севера Якутии «Тропою предков»

1. Диплом Лауреата I степени – Суздалова Лаура проект «Фольклор эвенов Аллаиховского улуса» руководитель Дуткин Максим Ильич

2. Дипломом Лауреата I степени – Суздалова Вероника проект «Творчество В.Д.Лебедева – кандидат филологических наук поэта — писателя» руководитель Трайзе Галина Генриховна

Направление «Национальные виды состязаний и игры коренных народов Севера»

Борьба «Хапсагай»

II возрастная категория: от 11 до 14 лет

  1. Диплом за III место – Соркомов Ярослав, Момский район;
  2. Диплом за II место – Отторо Николай, Нижнеколымский район;
  3. Диплом за I место Потапов Роман, Верхоянский район.

III возрастная категория: от 15 до 17 лет

  1. Диплом за II место – Давыдов Артем, г. Якутск;
  2. Дипломом за I место – Копырин Александр, г. Якутск.

Прыжки через нарты

I возрастная категория: от 7 до 10 лет (юноши)

  1. Диплом за I место – Потапов Роман, Верхоянский район.

II возрастная категория: от 11 до 14 лет (юноши)

  1. Диплом за III место – Жирков Кирилл, Нижнеколымский район;
  2. Диплом за II место – Третьяков Кирилл, Нижнеколымский район;
  3. Диплом за I место – Отторо Николай, Нижнеколымский район.

III возрастная категория: от 15 до 17 лет (юноши)

  1. Диплом за II место – Копырин Александр, г. Якутск, Спортивный комплекс «Модун»;
  2. Диплом за I место – Давыдов Артем, г. Якутск, Спортивный комплекс «Модун».

I возрастная категория: от 7 до 10 лет (девушки)

  1. Диплом за I место – Быкова Ангелина, Нижнеколымский район.

II возрастная категория: от 11 до 14 лет (девушки)

  1. Диплом за II место – Винокурова Самаана, Оймяконский улус;
  2. Диплом за I место – Тарабукина Карина, Момский район.

Северный тройной прыжок

I возрастная категория: от 7 до 10 лет (юноши)

  1. Диплом за I место – Потапов Роман, Верхоянский район.

II возрастная категория: от 11 до 14 лет (юноши)

  1. Диплом за III место – Третьяков Кирилл, Нижнеколымский район;
  2. Диплом за II место – Потапов Роман, Верхоянский район;
  3. Диплом за I место – Отторо Николай, Нижнеколымский район.

III возрастная категория: от 15 до 17 лет (юноши)

  1. Диплом за II место – Давыдов Артем, г. Якутск, Спортивный комплекс «Модун»;
  2. Диплом за I место – Копырин Александр, г. Якутск, Спортивный комплекс «Модун».

I возрастная категория: от 7 до 10 лет (девушки)

  1. Диплом за I место – Быкова Ангелина, Нижнеколымский район.

Направление «Вокал»

I категория: от 7 до 10 лет

1. Диплом Лауреата III степени – Фадеева Сандаара, художественные руководители Фадеева Сардаана Николаевна, Андросов Афанасий Афанасьевич п. Саскылах, Анабарский район

2. Диплом Лауреата III степени – Дмитриев Саша, солист ансамбля «Уолан», художественный руководитель Попова Ольга Прокопьевна, с. Казачье,Усть – Янский район, 

3. Диплом Лауреата III степени – Курилова Карина солистка народного коллектива «Ярар» художественный руководитель Екатерина Альбертовна Бугер, село. Колымское, Нижнеколымский район.

4. Диплом Лауреата II степени – Капелькина Ангелина, художественный руководитель Васильева Светлана Николаевна

5. Диплом Лауреата II степени – Толбонов Арылхан, художественные руководители Фадеева Сардаана Николаевна, Андросов Афанасий Афанасьевич поселок Саскылах, Анабарский район

6. Диплом Лауреата II степени – Винокуров Туйгун, художественный руководитель Винокурова Ирина Христофоровна, с. Ючюгей, Оймяконский район

7. Диплом Лауреата I степени – награждается Горохов Ефрем, солист ансамбля «Уолан», художественный руководитель Попова Ольга Прокопьевна, село Казачье, Усть – Янский район

8. Диплом  Лауреата II степени – Семейный ансамбль «Кэла», художественный руковыодитель  Винокурова Ирина Христофоровна с. Ючюгэй, Оймяконский район

9. Диплом Лауреата I степени – Ансамбль «Уолан», художественный руководитель Попова Ольга  Прокопьевна село Казачье, Усть- Янский район

II категория: от 11 до 14 лет

10. Диплом Лауреата III степени – Слепцова Розалияия Вячеславовна, художественный руководитель Никулина Евдокия Николаевна п. Белая Гора, Абыйский район

11. Диплом Лауреата III степени – Рожин Сергей, солист ансамбля «Хэку»,  художественный руководитель Лебедева Екатерина Егоровна, село Сайылык Усть-Янский район

12. Диплом Лауреата III степени – Барашков Артем художественный руководитель Слепцова Зоя Федоровна, село Сасыр, Момский район

13. Диплом Лауреата I степени – Афанасьев Игорь, солист Эвенкского молодежного ансамбля «Аймулдан», п. Себян Кюель Кобяйский район, 

14. Диплом Лауреата II степени – награждается Детский фольклорный ансабль «Нөчэ», художественный  руководитель  Слепцова Зоя Федоровна село Сасыр, Момский район

15. Диплом Лауреата I степени – Самаана Винокурова художественный руководитель Винокурова Ирина Христофоровна с. Ючюгэй, Оймяконский район.

III категория: от 15 до 17 лет

16.   Диплом Лауреата III степени – Трофимова Августиина – Катрина, художественный руководитель Егорова Мария Валерьевна, город Нерюнгри 

17. Диплом Лауреата II степени – Слепцова Ангелина, солист ансамбля «Ьээку», художественный руководитель Лебедева Екатерина Егоровна с. Сайылык, Усть-Янский район

18. Диплом Лауреата I степени – детский коллектив Российской Федерации этнофольклорный ансамбль «Аянесса», художественный  руководитель  Чичигинарова Татьяна Иннокентьевна, поселок Батагай – Алыта Эвено-Бытантайский национальный улус ( район) 

IV категория: от 18 до 25 лет

19. Диплом Лауреата I степени – Искаков Адыл, художественный  руководитель Куличкина Марина Алексеевна, п. Казачье Усть-Янский район. 

Направление «Хореография»

I категория: от 7 до 10 лет

1.      Диплом Лауреата I степени – Зоя Дмитриева, художественный руководитель Баишева Ольга Егоровна Чурапчинский улус (район) 

2.      Диплом Лауреата III степени – Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн» художественный руководитель Куличкина Анастасия Еремеевна, город Якутск,

3. Диплом Лауреата I степени – Образцовый фольклорно-танцевальный ансамбль «Северное сияние» РС(Я), художественный руководитель Алексеева Евдокия Спиридоновна с. Жиганск, Жиганский район 

4. Диплом Лауреата I степени – танцевальный коллектив «Ианги» художественный руководитель Лаурика Евгеньевна Дохунаева, село Казачье, Усть – Янский район;

II категория: от 11 до 14 лет

5. Диплом Лауреата III степени – Танцевальный ансамбль «Северяночка», художественный  руководитель Лебедкина Наталья Николаевна п. Табага,

6. Диплом Лауреата II степени – Эстрадная школа-студия «Виктория», художественный руководитель  Черкашин Иван Иванович, Булунский район.

7. Диплом Лауреата I степени – Рожин Сергей, Слепцова Ангелина ансамбль «Ьээку», художественный руководитель Лебедева Екатерина Егоровна, село Сайылык Усть Янский район

8. Диплом Лауреата II степени – награждается юкагирская этно-группа «Хальярха» художественный руководитель Макар Семенович Курилов

9. Диплом Лауреата I степени – Васильева София, Григорьева Полина, Эвенский народный детский ансамбль «Нэргэт», художественный руководитель Аммосова Василиса Васильевна, село Сайылык Усть Янский район

10. Диплом Лауреата I степени – народный коллектив «Ярар» руководители Екатерина Альбертовна Бугер, Ирина Альбертовна Бургер, село Колымское Нижнеколымский район.

III категория: от 15 до 17 лет

11. Диплом Лауреата II степени – Колесова Надежда Кусурская СОШ им. Ин.Н. Слепцова, художественный руководитель Слепцова Вера Иннокентьевна, Эвено-Бытантайский район

12. Диплом Лауреата I степени – Каургина Валерия народный коллектив «Ярар», художественный руководитель Дьяконова Жанна Андреевна с. Колымское, Нижнеколымский район,

13. Диплом Лауреата II степени – Вокально-танцевальная студия «Сюрприз», художественный руководитель Фролова Ирина Николаевна п. Чокурдах, Аллаиховский район.

14. Диплом Лауреата I степени –Детский образцовый фольклорный «Ляредо», художественный руководитель Егорова Мария Валерьевна, город Нерюнгри.

IV категория: от 18 до 25 лет

15. Диплом Лауреата II степени – Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн», художественный руководитель Куличкина Анастасия Еремеевна, город Якутск 

16. Диплом Лауреата I степени – Народный эвенский ансамбль «Һээку», Слепцова Лариса Валерьевна, с. Сасыр Момский район

Абсолютный победитель международного детско-юношеского фест-форума языков коренных народов Севера «Наследники традиций» – образцовый детский коллектив Российской Федерации этнофольклорный ансамбль «Аянесса». Художественный руководитель – Татьяна Чичигинарова, поселок Батагай-Алыта, Эвено-Бытатантайский национальный улус.

Источник: Любовь Максимова
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.06.2019, 18:17
Общество
Фотофакт
Первые лица Якутии со своими половинками
01.07.2019, 17:48
Происшествия
Фотографии смертельного ДТП в Якутии
03.07.2019, 8:42
Политика
Эксклюзив
Удастся ли избежать деконсолидации общества в Якутске?
03.07.2019, 9:11
Погода
Аномальные ливни прогнозируют в Якутии
02.07.2019, 16:30
Общество
Фотофакт
В Якутске закончился митинг на 1000 человек
01.07.2019, 17:44
Общество
Мэрия санкционировала митинг с целью изменения меры пресечения Георгию Карамзину
29.06.2019, 12:56
Якутск
Фотофакт
Умывальники на ысыахе Туймаады… без воды и слива
02.07.2019, 11:06
Судебная хроника
В Якутии вынесен приговор директору авиакомпании
29.06.2019, 22:10
Происшествия
Фотофакт
В Якутске произошло сильное ДТП
03.07.2019, 0:19
Светская хроника
Эксклюзив
VIP: Национальный костюм
29.06.2019, 21:07
Спорт
Первый день Игр Дыгына
02.07.2019, 16:15
Погода
Что обещают синоптики?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
04.07.2019

Виктор Омуков освобожден от должности директора ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Резонанс
Общество
04.07.2019

Феодосия Габышева: Хангаласский детский дом будет работать в нормальном режиме

Реклама
Экономика
04.07.2019

«Ценорез» в сети супермаркетов «Алмаз»! Яйцо от 5,2 рублей!

Спорт
04.07.2019

Изабелла, Сардана и Надежда: Золотое трио Татьяны Жирковой

Происшествия
04.07.2019

Лесные пожары в Верхоянском районе тушат вручную

Спорт
04.07.2019

Мисс Якутия, замминистра, многоборцы арены Дыгына и тот самый Леон. Кто еще участвует на Играх народов в Амге?

Путешествия
04.07.2019

Экскурсионный тур: «Норвегия 🇳🇴 Летнее путешествие по фьордам»

Фотофакт
Якутск
04.07.2019

Чудо-разметка от Чудо-мэра