Завершился Первый детско-юношеский фест-форум «Наследники традиций»

3 июля на площади Ленина состоялся гала-концерт, приуроченный закрытию Первого международного детско-юношеского фест-форума языков коренных народов Севера «Наследники традиций».

Фест-форум открылся 26 июня и длился неделю. Всего в мероприятиях приняло участие 327 участников, 31 носитель языка и культуры и 34 руководителя из 20 районов республики Саха (Якутия).

Гала-концерт состоял из показательных выступлений участников и объявления победителей фест-форума. Абсолютным победителем стал образцовый детский коллектив Российской Федерации – этнофольклорный ансамбль «Аянесса». Художественный руководитель – Татьяна Чичигинарова, поселок Батагай-Алыта, Эвено-Бытатантайский национальный улус. Участникам ансамбля-победителя вручили сертификат о выделении путевки на культурно-образовательную программу «Таланты Арктики. Дети» на базе санатория «Вита» с 27 августа по 10 сентября 2019 года, город Анапа, Краснодарский край. Учредителем приза выступило Министерство образования и науки республики Саха (Якутия), «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».

Одним из самых награждаемых участников стала юная Самаана Винокурова из села Учугэй Оймяконского района. Самаана за один вечер стала лауреатом I степени в направлении «Устное народное творчество», лауреатом I степени в направлении «Вокал» и заняла II место в состязании «Прыжки через нарты», а семейный ансамбль «Кэла», в котором состоит Самаана, стал лауреатом I степени в направлении «Фольклорно обрядовая театрализованная композиция» и лауреатом II степени в направлении «Вокал. Ансамблевое исполнение» (художественный руководитель Ирина Христофоровна Винокурова). И это не первые успехи девочки. По её словам, на сцене она выступает с трёх лет, и за это время она успела поучаствовать в самых различных конкурсах и фестивалях в таких странах, как Турция и Болгария.

Заведующая отделом сохранения нематериального культурного наследия Камчатского центра народного творчества Мария Евгеньевна Беляева специально приехала в Якутск из Камчатки, чтобы посетить фест-форум:

«Мы увидели такое многоцветие красок на сцене. Два дня мы просматривали коллективы и увидели, какие у вас талантливые, умные дети. Очень отрадно, что на сцене вместе с детьми всегда были старейшины, то есть вот эта ниточка, которая соединяет настоящее с прошлым, она существует, а это значит, что наши дети будут учить язык, знать традиции и чтить своих предков. Желаю, чтобы этот фест-форум в следующий раз расширил свои границы и собрал детей из других субъектов».

Лауреатом I степени в направлении «Хореография. Ансамблевое исполнение» стал народный коллектив «Ярар», руководители – Екатерина Альбертовна Бугер и Ирина Альбертовна Бугер, село Колымское, Нижнеколымский район.

Ирина Бугер, хормейстер народного коллектива «Ярар»:

«В конце мая этого года мы получили письмо-приглашение на фест-форум, после чего сразу же подали заявку на участие и приступили к подготовке. За месяц подготовить разновозрастной коллектив – это сложно, поэтому мы поражены нашим результатом. Кроме того, в этом году мы впервые были на Ысыахе Туймаады, нас приняли очень радушно».

Горохова Мария, 15 лет, участница народного коллектива «Ярар»:

«Атмосфера фест-форума такая праздничная, мне это очень нравится! Мы выступали на Ысыахе, и это было очень сложно, потому что стояла жара, а мы были в национальных костюмах из натурального материала, они сделаны из оленьей кожи, которая совсем не пропускает воздух! За время фест-форума мы успели побывать на разных мероприятиях, музеях, в парке. Сам Якутск очень нравится. Во всех предыдущих выступлениях я очень волновалась, но на этом, последнем, нет, ведь я вместе со своим коллективом, а вместе мы можем всё!»

Победители международного детско-юношеского фест-форума языков

«Наследники традиций»

Направление «Декоративно – прикладное творчество»

I категория: от 7 до 10 лет

1. Диплом Лауреата III степени – Ассоциация народов Анабарского улуса, «Бисерная коллекция аксессуаров Анабара» рук. Мария Анисимовна Попова село Саскылах,

2. Диплом Лауреата I степени – студия «Волшебные узоры» Дворца детского творчества, Панно «Дьөһөгөй – мин дойдум», руководитель Климова Аграфена Иннокентьевна г. Якутск,

3. Диплом Лауреата I степени – Реева Юлиана, Сувенирные куклы «Айыы арчылара», руководитель Октябрина Михайлова

4. Диплом Лауреата I степени – Студия «Волшебные узоры» Дворца Детского творчества, «Красные кони», руководитель Аграфена Иннокентьевна Климова

5. Диплом Лауреата I степени – Хатасский дом творчества «Ситим», Попова Сайнаара, Попова Сандаара, Сувенирные куклы «Чукчи», руководитель Октябрина Семеновна Михайлова

6. Диплом Лауреата I степени – Хатасский дом творчества «Ситим», Кюннэй Алексеева, конский волос «Коврик», рук. Анастасия Ивановна Алексеева

II категория: от 11 до 14 лет

7. Диплом Лауреата III степени – Студия «Мастерская чудес» Дворца детского творчества, рук. Мария Петровна Попова, «Симэхтээх ат» по проекту «Творческая семья» г. Якутск

8. Диплом Лауреата III степени – Студия «Мастерская чудес, Дворца детского творчества, руководитель Мария Петровна Попова, панно «Дьөһөгөй оҕолоро» г. Якутск,

9. Диплом Лауреата III степени – Сайаана Пестрякова Дворец детского творчества, г. Якутск, рук. Татьяна Осиповна Гермогенова, панно «Аал луук мас»

10. Диплом Лауреата III степени – Жиркова Алена Дворец детского творчества, руководитель Татьяна Осиповна Гермогенова, панно «Незнакомка» г. Якутск,

11. Диплом Лауреата II степени – Исакова Александра, Исакова Виктория, руководитель Людмила Вячеславовна Исакова, Северные бисерные аксессуары

12. Диплом Лауреата II степени – Марина Сачкова муниципальное бюджетное учреждение этнокультурный центр «Инди», руководитель Ирина Николаевна Фролова, изделия из рыбьей кожи, Аллаиховский район,

13. Диплом Лауреата II степени – Регина Слепцова, Амелия Федорова, Хатасский дом творчества «Ситим», руководитель Октябрина Семеновна Михайлова, куклы «Малочисленные народы Севера»

14. Диплом Лауреата II степени – Елена Кандыба, Виктория Малых МБООДО «Центр внешкольной работы» руководитель Вера Петровна Никифорова, «Эвенки» из истории Усть Майского района (глина) Усть — Майский район

15. Диплом Лауреата I степени – Урсуна Жирохова, Хатасский дом творчества «Ситим», руководитель Анастасия Ивановна Алексеева, «Якутская утварь» изделия из конского волоса

16. Диплом Лауреата I степени – Студия «Утум» Дворца детского творчества, руководитель Татьяна Осиповна Гермогенова, коллективная работа панно «Мин дойдум» (конский волос) г. Якутск,

17. Диплом Лауреата I степени в направлении – Анжелина Иванова, СОШ Жиганского района, руководитель Саргылана Афансьевна Яковлева, кукла «Красавица Севера»

III категория: от 15 до 17 лет

18. Диплом Лауреата III степени – Сахая Торохова Дворец детского творчества, руководитель Аграфена Иннокентьевна Климова, панно «Здравствуй Арктика» г. Якутск,

19. Диплом Лауреата II степени – Альбина Мордовская, Хатасский дом творчества «Ситим», руководитель Сардана Михайловна Кычкина, «Чепрак» (точечная роспись)

20. Дипломом Лауреата II степени – Экспериментальная школа-интернат «Арктика», музыкальные инструменты г. Нерюнгри,

21. Дипломом Лауреата I степени – Театр моды «Оберег», руководитель Мария Валерьевна Егорова, Коллекция «Имандра и духи Акил», автор Катрина-Августина Трофимова г. Нерюнгри,

22. Дипломом Лауреата I степени – Алина Иванова, Дворец детского творчества, руководитель Аграфена Иннокентьевна Климова, Панно «Одуванчики» г. Якутск,

23. Дипломом Лауреата I степени – Милена Чемезова, Хатасский дом творчества «Ситим», руководитель Федора Константиновна Андросова, «Мотивы Севера» (гильотирование)

Направление «Фольклорно- обрядовая театрализованная композиция»

Диплом в направлении «Фольклорно обрядовая театрализованная композиция» – Фольклорно-танцевальный ансамбль «Северное сияние», Этно-фольклорный ансамбль «Хокто», руководитель Евдокия Спиридоновна Алексеева

I категория: от 7 до 10 лет

2. Диплом Лауреата I степени в направлении «Фольклорно обрядовая театрализованная композиция» награждается семейный ансамбль «Кэла», художественный руководитель Ирина Христофоровна Винокурова, с. Ючюгей, Оймяконский улус,

3. Диплом Лауреата I степени – награждается Ансамбль «Нөчэ» художественный руководитель Зоя Федоровна Слепцова, село Сасыр, Момский район

II категория: от 15 до 17 лет

4. Диплом Лауреата I степени – Образцовый детский коллектив Российской Федерации, этно-фольклорный ансамбль «Аянесса», художественные руководители Чичигинарова Татьяна Иннокентьевна, Степанова Наталья Петровна, село Батагай- Алыта, Эвено-Бытантайский национальный улус.

Направление «Устное народное творчество»

1. Диплом в номинации «За стремление к познанию языков» – Михаил Котельников

2. Диплом Лауреата Первой степени – Самаана Винокурова, руководитель Ирина Христофоровна Винокурова, село Учугей Оймяконский район

Направление «Творческие проекты по нематериальному культурному наследию коренных малочисленных народов Севера Якутии «Тропою предков»

1. Диплом Лауреата I степени – Суздалова Лаура проект «Фольклор эвенов Аллаиховского улуса» руководитель Дуткин Максим Ильич

2. Дипломом Лауреата I степени – Суздалова Вероника проект «Творчество В.Д.Лебедева – кандидат филологических наук поэта — писателя» руководитель Трайзе Галина Генриховна

Направление «Национальные виды состязаний и игры коренных народов Севера»

Борьба «Хапсагай»

II возрастная категория: от 11 до 14 лет

Диплом за III место – Соркомов Ярослав, Момский район; Диплом за II место – Отторо Николай, Нижнеколымский район; Диплом за I место – Потапов Роман, Верхоянский район.

III возрастная категория: от 15 до 17 лет

Диплом за II место – Давыдов Артем, г. Якутск; Дипломом за I место – Копырин Александр, г. Якутск.

Прыжки через нарты

I возрастная категория: от 7 до 10 лет (юноши)

Диплом за I место – Потапов Роман, Верхоянский район.

II возрастная категория: от 11 до 14 лет (юноши)

Диплом за III место – Жирков Кирилл, Нижнеколымский район; Диплом за II место – Третьяков Кирилл, Нижнеколымский район; Диплом за I место – Отторо Николай, Нижнеколымский район.

III возрастная категория: от 15 до 17 лет (юноши)

Диплом за II место – Копырин Александр, г. Якутск, Спортивный комплекс «Модун»; Диплом за I место – Давыдов Артем, г. Якутск, Спортивный комплекс «Модун».

I возрастная категория: от 7 до 10 лет (девушки)

Диплом за I место – Быкова Ангелина, Нижнеколымский район.

II возрастная категория: от 11 до 14 лет (девушки)

Диплом за II место – Винокурова Самаана, Оймяконский улус; Диплом за I место – Тарабукина Карина, Момский район.

Северный тройной прыжок

I возрастная категория: от 7 до 10 лет (юноши)

Диплом за I место – Потапов Роман, Верхоянский район.

II возрастная категория: от 11 до 14 лет (юноши)

Диплом за III место – Третьяков Кирилл, Нижнеколымский район; Диплом за II место – Потапов Роман, Верхоянский район; Диплом за I место – Отторо Николай, Нижнеколымский район.

III возрастная категория: от 15 до 17 лет (юноши)

Диплом за II место – Давыдов Артем, г. Якутск, Спортивный комплекс «Модун»; Диплом за I место – Копырин Александр, г. Якутск, Спортивный комплекс «Модун».

I возрастная категория: от 7 до 10 лет (девушки)

Диплом за I место – Быкова Ангелина, Нижнеколымский район.

Направление «Вокал»

I категория: от 7 до 10 лет

1. Диплом Лауреата III степени – Фадеева Сандаара, художественные руководители Фадеева Сардаана Николаевна, Андросов Афанасий Афанасьевич п. Саскылах, Анабарский район

2. Диплом Лауреата III степени – Дмитриев Саша, солист ансамбля «Уолан», художественный руководитель Попова Ольга Прокопьевна, с. Казачье,Усть – Янский район,

3. Диплом Лауреата III степени – Курилова Карина солистка народного коллектива «Ярар» художественный руководитель Екатерина Альбертовна Бугер, село. Колымское, Нижнеколымский район.

4. Диплом Лауреата II степени – Капелькина Ангелина, художественный руководитель Васильева Светлана Николаевна

5. Диплом Лауреата II степени – Толбонов Арылхан, художественные руководители Фадеева Сардаана Николаевна, Андросов Афанасий Афанасьевич поселок Саскылах, Анабарский район

6. Диплом Лауреата II степени – Винокуров Туйгун, художественный руководитель Винокурова Ирина Христофоровна, с. Ючюгей, Оймяконский район

7. Диплом Лауреата I степени – награждается Горохов Ефрем, солист ансамбля «Уолан», художественный руководитель Попова Ольга Прокопьевна, село Казачье, Усть – Янский район

8. Диплом Лауреата II степени – Семейный ансамбль «Кэла», художественный руковыодитель Винокурова Ирина Христофоровна с. Ючюгэй, Оймяконский район

9. Диплом Лауреата I степени – Ансамбль «Уолан», художественный руководитель Попова Ольга Прокопьевна село Казачье, Усть- Янский район

II категория: от 11 до 14 лет

10. Диплом Лауреата III степени – Слепцова Розалияия Вячеславовна, художественный руководитель Никулина Евдокия Николаевна п. Белая Гора, Абыйский район

11. Диплом Лауреата III степени – Рожин Сергей, солист ансамбля «Хэку», художественный руководитель Лебедева Екатерина Егоровна, село Сайылык Усть-Янский район

12. Диплом Лауреата III степени – Барашков Артем художественный руководитель Слепцова Зоя Федоровна, село Сасыр, Момский район

13. Диплом Лауреата I степени – Афанасьев Игорь, солист Эвенкского молодежного ансамбля «Аймулдан», п. Себян Кюель Кобяйский район,

14. Диплом Лауреата II степени – награждается Детский фольклорный ансабль «Нөчэ», художественный руководитель Слепцова Зоя Федоровна село Сасыр, Момский район

15. Диплом Лауреата I степени – Самаана Винокурова художественный руководитель Винокурова Ирина Христофоровна с. Ючюгэй, Оймяконский район.

III категория: от 15 до 17 лет

16. Диплом Лауреата III степени – Трофимова Августиина – Катрина, художественный руководитель Егорова Мария Валерьевна, город Нерюнгри

17. Диплом Лауреата II степени – Слепцова Ангелина, солист ансамбля «Ьээку», художественный руководитель Лебедева Екатерина Егоровна с. Сайылык, Усть-Янский район

18. Диплом Лауреата I степени – детский коллектив Российской Федерации этнофольклорный ансамбль «Аянесса», художественный руководитель Чичигинарова Татьяна Иннокентьевна, поселок Батагай – Алыта Эвено-Бытантайский национальный улус ( район)

IV категория: от 18 до 25 лет

19. Диплом Лауреата I степени – Искаков Адыл, художественный руководитель Куличкина Марина Алексеевна, п. Казачье Усть-Янский район.

Направление «Хореография»

I категория: от 7 до 10 лет

1. Диплом Лауреата I степени – Зоя Дмитриева, художественный руководитель Баишева Ольга Егоровна Чурапчинский улус (район)

2. Диплом Лауреата III степени – Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн» художественный руководитель Куличкина Анастасия Еремеевна, город Якутск,

3. Диплом Лауреата I степени – Образцовый фольклорно-танцевальный ансамбль «Северное сияние» РС(Я), художественный руководитель Алексеева Евдокия Спиридоновна с. Жиганск, Жиганский район

4. Диплом Лауреата I степени – танцевальный коллектив «Ианги» художественный руководитель Лаурика Евгеньевна Дохунаева, село Казачье, Усть – Янский район;

II категория: от 11 до 14 лет

5. Диплом Лауреата III степени – Танцевальный ансамбль «Северяночка», художественный руководитель Лебедкина Наталья Николаевна п. Табага,

6. Диплом Лауреата II степени – Эстрадная школа-студия «Виктория», художественный руководитель Черкашин Иван Иванович, Булунский район.

7. Диплом Лауреата I степени – Рожин Сергей, Слепцова Ангелина ансамбль «Ьээку», художественный руководитель Лебедева Екатерина Егоровна, село Сайылык Усть Янский район

8. Диплом Лауреата II степени – награждается юкагирская этно-группа «Хальярха» художественный руководитель Макар Семенович Курилов

9. Диплом Лауреата I степени – Васильева София, Григорьева Полина, Эвенский народный детский ансамбль «Нэргэт», художественный руководитель Аммосова Василиса Васильевна, село Сайылык Усть Янский район

10. Диплом Лауреата I степени – народный коллектив «Ярар» руководители Екатерина Альбертовна Бугер, Ирина Альбертовна Бургер, село Колымское Нижнеколымский район.

III категория: от 15 до 17 лет

11. Диплом Лауреата II степени – Колесова Надежда Кусурская СОШ им. Ин.Н. Слепцова, художественный руководитель Слепцова Вера Иннокентьевна, Эвено-Бытантайский район

12. Диплом Лауреата I степени – Каургина Валерия народный коллектив «Ярар», художественный руководитель Дьяконова Жанна Андреевна с. Колымское, Нижнеколымский район,

13. Диплом Лауреата II степени – Вокально-танцевальная студия «Сюрприз», художественный руководитель Фролова Ирина Николаевна п. Чокурдах, Аллаиховский район.

14. Диплом Лауреата I степени –Детский образцовый фольклорный «Ляредо», художественный руководитель Егорова Мария Валерьевна, город Нерюнгри.

IV категория: от 18 до 25 лет

15. Диплом Лауреата II степени – Эвенкийский фольклорный ансамбль «Гиркилэн», художественный руководитель Куличкина Анастасия Еремеевна, город Якутск

16. Диплом Лауреата I степени – Народный эвенский ансамбль «Һээку», Слепцова Лариса Валерьевна, с. Сасыр Момский район

Абсолютный победитель международного детско-юношеского фест-форума языков коренных народов Севера «Наследники традиций» – образцовый детский коллектив Российской Федерации этнофольклорный ансамбль «Аянесса». Художественный руководитель – Татьяна Чичигинарова, поселок Батагай-Алыта, Эвено-Бытатантайский национальный улус.