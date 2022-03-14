Завершился «Методический турнир» среди учителей

Завершился Республиканский конкурс учительских команд «Методический турнир», выявивший и продвигающий эффективные модели инновационной педагогической практики.

АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» вот уже VII-й раз проводит республиканский Методический турнир районных (улусных) учительских команд. Напомним, турнир прошел со 2 по 11 марта 2022 года под девизом «Умное образование – умный регион».

Как мы уже писали, в нем приняли участие 7 отобранных по итогампредварительного заочногоотбора команд из 15 заявленных: команды Амгинского, Усть-Алданского, Горного, Таттинского, Нюрбинского, Чурапчинского и Жиганского улусов.

Турнир состоял из 3-х этапов: защита педагогического проекта, классный час и СТиЭМ (совместное творчество и эффективные методики).

По итогам захватывающих состязаний, где все 7 команд-участниц проявили настоящее педагогическое мастерство, любовь к своей профессии, продемонстрировали разнообразные педагогические и методические технологии с применением современных интерактивных средств обучения и воспитания. Следует отметить умение педагогов вызвать и поддерживать интерес обучающихся, что проявилось в живом общении и активности последних.

Итак, места распределились следующим образом: на третье призовое место вышла команда учителейМБОО «Ытык-Кюельская СОШ №1 им А.И. Софронова» «АВАНГАРД».

Почетное второе место завоевалакоманда учителей МБОУ «Соттинская СОШ» «Suottu-TEAM».

А победителем названо сообщество молодых педагогов МБОУ «Амгинская СОШ №2 им.В.В. Расторгуева» «ВЕКТОР», которое заслужило право выступить и защитить честь республики на очередном региональном турнире «Черук» традиционно проводимый в г. Ульяновск в апреле месяце. Почему «Черук»? Потому что «четыре руки», то есть команды, состоящие всего из 4-х человек.

Пожелаем команде-победительнице из Амгинского улуса успешного участия на региональном этапе!