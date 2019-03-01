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Культура & Образование
1 марта 2019, 19:30
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Завершился IV методический турнир «Умное образование — умный регион»

Как известно, в АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» с 26 февраля по 1 марта 2019 г. прошел республиканский  Методический турнир учительских команд. В соответствии с Положением Всероссийского Методического турнира учительских команд Конкурс состоял из 5 этапов. Турнир оценивало Жюри, состоящее из эксперта, методистов, специалистов улусных управлений образованием,  заведующих кафедрами ИРОиПК, директоров, заместителей директоров школ. Кроме этого учитывалась взаимооценка противоборствующих  команд.

1-ое конкурсное задание «Презентация команды: расскажи мне о себе»  с  демонстрацией  педагогической миссии, идей, новаций каждой команды строилась на провокационных вопросах «Что не получается в работе клуба? Что мешает работе сообщества? Что не посоветовали бы делать в районе (улусе)? Что хотели, но не сделали?».  По решению Жюри 1-е место заняла в этом туре команда Олекминского района, 2-е – Алданский район и 3-е место – команда Сунтарского улуса.

Второй этап конкурса – команды представили «Образовательный проект». Новизна данного этапа заключалась в том, что проект разрабатывался адресно для конкретно предложенных школ и с участием его представителя – так называемого Тьютора.  В качестве Тьюторов в зале находились директора, заместители директоров школ ГО «г.Якутск»: школ №21, №23, №1, №12,  Хатасская и Тулагинская агрошколы, «Айыы кыһата», ЯГНГ и Хамагаттинская, Партизанская СОШ Намского улуса. Защита проектов оценивалась по 5 критериям:  исследовательская деятельность, актуальность и реалистичность проекта наряду с результативностью и продуктивностью, языковая культура вместе с оригинальностью и творчеством подачи Проекта. Жюри распределило места следующим образом: впереди всех оказались Олекминский, Нюрбинский, Мегино-Кангаласский улусы.

В актовом зале  МОБУ “Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2”  ГО «г. Якутск»  состоялся 3-е конкурсный этап – «Час с классом». Внеурочное занятие «Час с классом» было направлено на  демонстрацию командами профессионального педагогического мастерства  из опыта воспитательной работы в улусе с использованием идеи концепции Smart-образования. Оценка конкурсного испытания осуществлялась по 6 критериям: глубина и воспитательная ценность организационного обсуждения; умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности; умение организовывать взаимодействие учащихся между собой; умение слушать, слышать и понимать позиции учащихся, адекватно и педагогически целесообразно реагировать на них; умение включить каждого учащегося в обсуждение и формирование выводов; информационная и языковая грамотность.

Команды продемонстрировали самые разнообразные внеурочные занятия с обучающимися: «Детство-это время множества» (Сунтарский улус), «Афганская война» (Мегино-Кангаласский), «Хрупкий мир Арктики» (Жиганский), «Пульт дистанционного управления нашим сознанием» (Олекминский) и даже обучение изготовлению национального украшения, национальных музыкальных инструментов и игре на них (Амгинский) и др. Результаты 3-го этапа Метотура:

наивысший балл набрала и заняла 1-е место команда  Олекминского улуса, на 2-м – Амгинский и на 3-м – Намский.

Тема Мастер-класса  «Педагогический СТиЭМ»- 4 этап конкурса — была объявлена участникам Метотура за день. Команды в составе 4-х членов выстраивали метапредметную  деятельность: первый раскрывает тему в контексте преподаваемого им предмета и подводит мысль к выступлению следующего участника и так далее. И таким образом происходит взаимосвязь 4-х учебных предметов. Конкурсное испытание оценивалось по следующим критериям: актуальность и методическое обоснование;

творческий подход и импровизация;  исследовательская компетентность и культура;

коммуникативная культура; рефлексивная культура; информационная и языковая культура;  ценностные ориентиры и воспитательная направленность; метапредметность и межпредметная интеграция; проектные подходы.

Фаворитами на этом этапе стали: Олекминский, Мегино-Кангаласский, Алданский.

Последний день турнира, этап «Х-фактор»,  показал умение команд  коллективно проектировать поставленную задачу и продуктивно выстраивать свое видение проблемы. Командам были предложены темы: «Импровизация – ключевой инструмент учителя», «Содержание образования как совместное держание смысла», «Школа как образовательная культура», «Уж лучше «отсебятина», чем «отъеготина», «Человек из мертвого камня сделает статую и гордится потом, если работа удалась»,  «А поди-ка, из живого сделать еще более живое» и др. Сложность этапа заключалась в том, что тема была объявлена участникам за 15 минут до начала выступления, и команды должны были за это время «окунуться» в философию педагогики. Конкурсное испытание оценивалось по 4 критериям: понимание тенденций развития образования;  масштабность и нестандартность суждений; обоснованность и конструктивность предложений;  коммуникационная и языковая культура.

После четырехдневных захватывающих состязаний в условиях жесткой конкуренции между 10-ю улусными командами учителей Республиканский Методический турнир, девиз которого – «Умное образование-умный регион», завершился. В общем итоге места распределились следующим образом: командой-победительницей стала «Перемена» (Олекминский улус), которая постоянно принимает участие  в турнире и ежегодно демонстрирует стабильно хороший результат. II-е место присуждено команде «Топ-Кот», что означает творческое объединение педагогов-когнитивные образовательные технологии (Нюрбинский улус). И III-е — команда «Твинс» (Алданский район).

Команда-победительница примет участие во Всероссийском Методическом турнире учительских команд, который состоится  в начале апреля в г.Ульяновск.

Напомним, мероприятие проводится ежегодно с целью выявления и продвижения эффективных моделей инновационной педагогической практики и новых педагогических компетенций в соответствии с ФГОС ОО.

Источник: Отдел по связям с общественностью ИРОиПК
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