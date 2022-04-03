Завершилось выдвижение кандидатов на выборах депутата Ил Тумэна от Олекминского округа

Завершился этап выдвижения кандидатов по Олекминскому одномандатному избирательному округу на выборах народного депутата РС(Я)

2 апреля в 24.00 часа завершился этап самовыдвижения (ч.3 ст. 36 Закона РС(Я) » О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)) и выдвижения списка кандидатов по Олекминскому одномандатному избирательному округу избирательным объединением (ч.3, ч. 3.1 ст.37 Закона РС(Я) «О выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия)) на дополнительных выборах народного депутата РС(Я), назначенных на 5 июня т.г.

По информации Олекминской ТИК, на которую возложены полномочия Окружной избирательной комиссии, в Комиссию лично кандидатами представлены документы для выдвижения трёх кандидатов по спискам от политических партий КПРФ, ЕДИНАЯ РОССИЯ и ЛДПР: Алёны КОЛМЫГИНОЙ, Николая КУЛЬБЕРТИНОВА и Михаила ЕНИКЕЕВА.

Напомним, что эти три политические партии входят в список политических партий, выдвижение которыми кандидатов на дополнительных выборах народного депутата Республики Саха (Якутия) шестого созыва по Олекминскому одномандатному избирательному округу № 12 считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.

Ни один самовыдвиженец в Комиссию не обратился.

В соответствии с п.2 ст.45 Закона РС(Я) о выборах народных депутатов Окружная избирательная комиссия проводит проверку соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона.

Кандидаты обязаны не позднее 18.00 часов местного времени

20.04.2022 г. представить в Окружную избирательную комиссию документы для регистрации. Комиссия, в свою очередь, в течение 10 дней со дня представления документов принимает решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированные решения об отказе в регистрации кандидата.