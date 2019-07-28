Завершились съемки фильма «Тыгын Дархан»

Как сообщили ЯСИА в кинокомпании «Тыгын», в июне завершился съёмочный процесс исторического художественного фильма режиссёра Никиты Аржакова «Тыгын Дархан». Сейчас картина находится на стадии постпродакшена.

«Съёмки фильма завершены. В данный момент идет монтажно-тонировочный период (монтаж, цветокоррекция, звук и т.д.) Планируем закончить работу над фильмом в конце этого года», – прокомментировали ЯСИА в кинокомпании «Тыгын».

Напомним, что съёмки картины начались в 2017 году. Декорации, съёмочные площадки, костюмы и остальной реквизит был создан с нуля. Съёмки проходили в Амгинском, Хангаласском, Чурапчинском, Кобяйском, Нюрбинском, Верхоянском, Оймяконском, Мегино-Кангаласском, Горном улусах, а также в городе Якутск и местности Ус Хатын.

За два года в массовке фильма приняли участие более 10 тысяч человек. К примеру, в местности Чуораайытта вблиз села Болтоно Чурапчинского улуса в большой батальной сцене участвовало более тысячи мужчин, в том числе 104 всадника.

Самая массовая сцена с участием одновременно трёх тысяч человек была снята в местности Ус Хатын. Как ранее сообщало ЯСИА, съёмки представляли собой традиционный ысыах. Актёры массовки должны были танцевать осуохай, быть зрителями на национальных спортивных играх, разводить костёр, просто отдыхать – всё это на камеру.