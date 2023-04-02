В селе Батагай-Алыта Эвено-Бытантайского улуса сегодня завершились IV Игры народов Севера. Это масштабное мероприятие, которое проводится раз в 4 года, в этом году приурочено к 100-летию физкультурного движения в Якутии.

Спортсмены из шести северных районов республики состязались в гонках на оленьих упряжках, прыжках через нарты, метанию аркана, буксировке лыжника на оленях, северной борьбе и комбинированной эстафете. По итогам соревнований победителем IV Игр народов Севера стала команда Эвено-Бытантайского района!

Также в рамках Игр состоялся республиканский конкурс «Кочевая семья». Победителями и обладателями Гранта главы РС (Я) в размере 300 тысяч рублей стала семья Стручковых из Томпонского района!

От всей души поздравляю победителей!