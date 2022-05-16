Завершились досрочные выборы на пост главы Анабарского района

Эдуард Петрович – уроженец Анабарского района, прошедший путь от электромонтера до руководителя крупного предприятия в сфере энергетики. Имеет большой опыт работы в представительных органах местного самоуправления поселкового и районного уровней. Уверен, что он оправдает доверие жителей района.

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