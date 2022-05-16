16.05.2022
14:11
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Политика

Завершились досрочные выборы на пост главы Анабарского района

Завершились досрочные выборы на пост главы Анабарского района — сообщает глава Якутии Айсен Николаев в соцсети.

По результатам выборов победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Эдуард Платонов👏🏻

Эдуард Петрович – уроженец Анабарского района, прошедший путь от электромонтера до руководителя крупного предприятия в сфере энергетики. Имеет большой опыт работы в представительных органах местного самоуправления поселкового и районного уровней.  Уверен, что он оправдает доверие жителей района.

От всей души поздравляю!

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: @Aisen_Nikolaev

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