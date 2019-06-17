Завершилась VI Спартакиада НКО Якутии

VI Спартакиада национально-культурных объединений РС(Я), посвященная Дню России и 25-летию создания Ассамблеи народов Якутии завершилась 16 июня турниром по футболу. Напомним, что ранее прошли соревнования по длинным нардам, мас-рестлингу, волейболу.

По результатам всех соревнований определены команды-победители:

1 место — Русская община РС(Я)

2 место – кыргызская диаспора «Манас»

3 место – Союз армян РС(Я)

Спартакиада прошла при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов РС(Я), Министерства по физической культуре и спорту РС(Я), Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, Ассамблеи народов РС(Я), национальной общины РС(Я) «Тыва» и партнерстве с Республиканским центром национальных видов спорта им. Василия Манчаары, Спорткомплекса «Дохсун» и объединения спортивных нард РС(Я).

Поздравляем всех победителей и призеров соревнований, призываем национально-культурные объединения активно участвовать в следующей Спартакиаде.