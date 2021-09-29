Завершилась укладка асфальтового покрытия на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» г. Якутска

В городе Якутске завершены основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия на объектах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по плану 2021 года.

Завершилась укладка асфальтового покрытия на объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги» города Якутска

В городе Якутске завершены основные работы по укладке асфальтобетонного покрытия на объектах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по плану 2021 года.

По информации директора МКУ «Главстрой» Алексея ВАРЛАМОВА, в столице республики завершена укладка асфальтобетонного покрытия на всех объектах нацпроекта БКД. В выходные дни второй слой асфальтобетонного покрытия полностью уложен на улице им. Ивана Кульбертинова (подрядчик АО «РИК Автодор»).

Из 36 объектов нацпроекта БКД, протяженность грунтовых дорог с переходным типом покрытия — около 10,6 км на 6 объектах. На грунтовых дорогах все виды работ завершены полностью. Дороги с асфальтобетонным покрытием составляют 37,5 км на 30 объектах, на 21 из которых завершается обустройство съездов, нанесение разметки, расстановка дорожных знаков.

На сегодняшний день работы по обустройству, такие как установка ограждений, устройство тротуаров, дорожных знаков, разметок, направляющих устройств, сети освещения, светофоров, систем автоматизированного управления движением, малых архитектурных форм, озеленение проводятся на Окружном шоссе, улицах Николаева в селе Тулагино, Советская, Олега Кошевого, Заводская, Интернациональная в микрорайоне Марха, Халтурина, имени Ивана Кульбертинова, Жуковского, Авиаторов, Пилотов, Покрышкина, Тэкки Одулока, Студенческая, Нагорная в микрорайоне Птицефабрика, Клары Цеткин, им. Христофора Максимова, Кутузова, Рыдзинского, Широких-Полянского, Шевченко, а также на улице им. Сидора Алексеева в селе Хатассы.

«Сегодня ведутся работы по обустройству дорожной разметки, съездов, расстановка дорожных знаков, завершаются работы на велодорожках Окружного шоссе и ул. Ивана Кульбертинова. На этой неделе планируем завершить все работы по нанесению разметок», — прокомментировал Алексей Варламов.

Глава города Якутска Евгений ГРИГОРЬЕВ, во время очередного планерного совещания, выразил благодарность коллективу МУП «Главстрой». «Как и планировалось, асфальтирование на объектах завершено до конца сентября», — отметил глава.

АО «РИК Автодор» является подрядчиком дорожных работ на ул. Пилотов, ул. Покрышкина, ул. Тэки Одулока, Старый Покровский тракт, ул. Луговая, ул. Клары Цеткин, ул. Кутузова, ул. Рыдзинского, ул. им. Христофора Максимова, ул. Широких-Полянского, ул. Шевченко, ул. Нагорная, ул. Студенческая, ул. Заводская и ул. Интернациональная в мкр. Марха, ул. Каландаришвили в с. Хатассы, ул. Совхозная, Пляжная и Набережная в селе Пригородный, ул. 40 лет Победы в с. Маган, ул. Молодежная и ул. 26 партсъезда в мкр. Кангалассы, ул. Авиаторов, ул. Жуковского, ул. им. Ивана Кульбертинова.

ООО «Дорстрой» выполняет работы на Окружной дороге на участке от ул. Жорницкого до Вилюйского тракта.

ООО «Инвестдорстрой» является подрядчиком ремонта ул. Советская в мкр. Марха и ул. Халтурина.

ООО «Туймаада» выполнила работы на ул. Иосифа Николаева в микрорайоне Тускул и на ул. Объездная.

ООО «Сельдорстрой» отремонтировало грунтовые дороги в селе Хатассы по ул. Ойунского и ул. им. С. Алексеева.

ООО «Альянс 2005» выполнило строительство подъездных дорог к кварталу многодетных в селах Табага и Тулагино.

ООО ДРСУ «Сэттэ» является подрядчиком работ на ул. Олега Кошевого в мкр. Марха.

ПАО «Дорисс» выполняет работы на уд. Николаева в селе Тулагино.

Всего за пять лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в городе Якутске с 2019 по 2024 годы будет построено и приведено в нормативное состояние 85 % дорог.