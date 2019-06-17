Завершилась Спартакиада работников нефтегазовых предприятий Якутии

Завершилась финальная годовая Спартакиада работников нефтегазовых предприятий Якутии. Финал спартакиады газовиков и нефтяников включал в себя соревнования по мас-реслингу, хапсагаю, прыжкам в мешках и перетягиванию каната. Призовые места присуждались с учетом результатов соревнований, которые шли в течение года.

Участие в финале Спартакиады принимали команды АО «Саханефтегазсбыт», ПАО «ЯТЭК» и АО «Сахатранснефтегаз». В соревнованиях по хапсагаю в весовой категории до 80 кг занял второе место начальник отдела ресурсов и поставок АО «Саханефтегазсбыт» Армен ОГАНИСЯН. Директор Якутской нефтебазы Аркадий АНТОНОВ боролся в весовой категории свыше 80 кг.

В перетягивании палки второе место занял грузчик — стропольщик Якутской нефтебазы Владимир ТИМОФЕЕВ, 3 место у ведущего инженера по промышленной безопасности Якутской нефтебазы Семена АТЛАСОВА.

Команда по перетягиванию каната взяла серебро. В развлекательных соревнованиях «Прыжки в мешках», входящих в зачет Спартакиады, команда Саханефтегазсбыта заняла второе место.

Напомним, что спортивные баталии идут практически круглый год в рамках корпоративных спартакиад прошли по двадцати видам спорта – это волейбол, мини-футбол, баскетбол, национальные прыжки, настольный теннис, плавание, шашки, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, мас-рестлинг, хапсагай, перетягивание каната и др. Организатором мероприятия выступило ЯРО «Нефтегазстройпрофсоюз».