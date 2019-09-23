Завершилась подготовка медсестер на базе Онкодиспансера

В Якутске завершилось обучение медицинских сестер по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Химиотерапия в онкологии» с выдачей сертификатов. Обучение проводилось на базе Якутского республиканского онкологического диспансера с 16 по 21 сентября. Организаторами была организована практическая и теоретическая часть подготовки. Всего прошло обучение 14 медицинских сестер из разных медицинских учреждений города и республики — поликлиники №1, Якутской городской больницы №2, Якутской городской больницы №3, Медицинского центра г. Якутска, Амгинской ЦРБ, Верхневилюйской ЦРБ, Мегино-Кангаласской ЦРБ, Кангаласской ЦРБ, Нерюнгринской ЦРБ.

По программе обучения выступали главный врач диспансера Афанасьева Л.Н., главная медсестра Гоголева С.А., врач-химиотерапевт Карсыбаева Н.А. и медсестра отделения химиотерапии Бысыина Е.Н.

Программа обучающего курса получилась информативной, были подробно рассмотрены ключевые моменты проведения процедуры химиотерапии, общие вопросы онкологии, сестринская помощь при химиотерапии. Докладчикам было задано много вопросов по волнующим практических работников проблемам, на которые были получены обстоятельные ответы.

Все участники высоко оценили объем и качество представляемой информации, отметили высокий профессионализм докладчиков, условия, которые были созданы для совершенствования практических навыков.