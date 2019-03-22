Завершил работу Южно-Якутский образовательный Форум

Кафедрой русского языка и якутского языка АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» разработан федеральный проект «Совершенствование норм и условий полноценного функционирования русского языка» по теме «Гуманитарная школа по типу деятельности», в рамках которого в г.Нерюнгри с 13 по 15 марта 2019 г. прошел V-й Южно-Якутский образовательный Форум «Открытая школа как условие изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)».

В Форуме приняли участие: руководители, заместители руководителей образовательных организаций, учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов Нерюнгринского и Алданского районов. Цель Форума – повышение качества преподавания русского языка и литературы через развитие и укрепление профессиональных связей, обмен научно-методическим опытом между педагогическими сообществами, представителями организаций образования.

В первый день Форума была организована стажировочная площадка в школе №2 г.Нерюнгри «Организационно-педагогические и методические аспекты обучения русскому языку в условиях реализации ФГОС» (директор Пятилетов В.В.).

Далее работу Форума продолжил семинар «Открытая школа» как условие изучения русского языка как неродного в образовательных организациях РС (Я)». На семинаре обсуждались проблемы преподавания русского языка и литературы. В практической части семинара учителя русского языка и литературы Шестак С.Л. (СОШ №14), Цыбенова И.Б.(гимназия №2), Шевчук Т.Н. (СОШ №34 с.Якокит) представили опыт педагогической деятельности.

С целью представления опыта по подготовке к итоговому сочинению была организована стажировочная площадка по теме «Содержательный анализ итоговых сочинений как необходимое условие совершенствования технологий и методик преподавания русского языка на базе школы №15.Учителя русского языка и литературы в рамках стажировочной площадки провели методические мастерские, познакомили участников Форума с контрольно-оценочным инструментарием для мониторинга уровня подготовки обучающихся по русскому языку.

Во второй половине дня в гимназии №1 состоялась открытая дискуссия «Современный урок русского языка и литературы в условиях реализации национального проекта «Образование». Пути решения преподавания русского языка и литературы в школе». В ней приняли участие Бугаев Н.И, 1-й заместитель директора ИРОиПК, Андросова Л.Н, заведующая кафедрой русского языка и якутского языка ИРОиПК, Вицина О.А, начальник Управления образования Нерюнгринского района.

Гимназией №1 была организована стажировочная площадка «Развитие универсальных учебных действий обучающихся по ФГОС ООО средствами русского языка и литературы». Учителя русского языка и литературы провели фрагменты уроков, мастерские и мастер-классы.

Темы курсов повышения квалификации для учителей русского языка и литературы «Новая дидактика современного урока русского языка и литературы» и учителей начальных классов «Методы и приемы осмысленного чтения в начальной школе» выбраны неслучайно, так как затрагивают актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в начальной и основной школе.

Организаторы курсов — лекторы ИРОиПК: для учителей русского языка и литературы — Андросова Любовь Николаевна, заведующая кафедрой русского языка и якутского языка; для учителей начальных классов — Прокопьева Людмила Николаевна, заведующая кафедрой начального, коррекционного и инклюзивного образования.

На курсах повышения квалификации обучились 132 педагога, в том числе 20 учителей из образовательных организаций Алданского района. Такой широкий охват курсовой подготовкой позволяет надеяться, что знания, приобретенные слушателями курсов во время работы Южно-Якутского Форума на стажировочных площадках в гимназии №1 (Директор Блинков С.И.), школе №2 (директор Пятилетов В.В.) и школе №15 г.Нерюнгри (директор Давиденко Н.В.), на семинаре и на курсах, будут применены в учебной и внеурочной деятельности. Отрадно, что на курсах обобщили свой опыт 19 педагогов в форме мастер-классов, мастерских, презентаций.

Практическая часть курсов ПК включала в себя Проектно-проблемный семинар «Организационно-педагогические условия достижения предметных, метапредметных, личностных результатов освоения основной образовательной программы», Педагогическую мастерскую «Образовательное пространство как условие социализации младших школьников», открытую дискуссию, мастер-класс «Использование ЭФУ на уроках русского языка», презентации внеурочной деятельности. И, наконец, была организована увлекательная и интересная литературная гостиная «Стихотворения чудный театр!».

В рамках Форума 14 марта состоялся также методический турнир учительских команд, в котором приняли участие учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов. Всего состязались 5 команд из образовательных организаций – гимназия №1 («Словесность»), гимназия №2 («Педсовет»), лицей №24 («Анограмма»), школы №15 («Пятнашка») и №18 («Без правил»).

В состав компетентного жюри вошли представители ИРОиПК: Бугаев Н.И., 1-й заместитель директора; Андросова Л.Н., заведующая кафедрой русского языка и якутского языка; Прокопьева Л.Н., заведующая кафедрой начального, коррекционного и инклюзивного образования; Слепцова С.Д., заместитель заведующей кафедрой управления, педагогики и психологии; Птицына С.В., доцент кафедры управления, педагогики и психологии; учителя образовательных организаций Нерюнгринского района Самсонова Ю.В., учитель информатики гимназии №1, Синкина Е.В., учитель информатики и математики Гимназии №2, Доманская Е.Ю., учитель истории и обществознания школы №7.

Каждая команда в составе 4-х человек участвовала в трех конкурсных мероприятиях «Презентация команды: расскажи мне о себе»; «Педагогический СТиЭМ» и «Х-фактор».

Команды творчески презентовали себя, показали мастер-класс по изучению фундаментального (метапредметного) объекта, продемонстрировали культуру коллективного (командного) проектирования при решении поставленных задач, умения продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивные коммуникации.

Победителем методического турнира стала команда гимназии №1 (учителя Бушман Е.А., Вольхина Н.В., Квитка И.М., Новочихина В.В.).

2 место заняла команда школы №18 (учителя Плотникова М.Е., Карташева А.О,, Гилева Г.А., Манухина Ю.А.);

3 место – команда гимназии №2 (учителя Кусскаева С.В., Дудка О.В., Светличная Т.В., Садырина Т.В.).

Победителю и командам, занявшим II и III места, вручены дипломы и кубки.

Сертификаты участников вручены командам лицея №24 (учителя Зайцева Т.Н., Цыренова Б.Д., Вершинина Л.В., Венедиктова О.Г.), школы №15 (учителя Савинова Д.Б., Ивина И.А., Лоч Е.С., Юдина Н.А.).

15 марта Форум завершил свою работу. 1-й заместитель директора ИРОиПК Бугаев Н.И., подводя итоги работы Южно-Якутского образовательного Форума, подчеркнул его актуальность, отметил, что стажировочные площадки базовых образовательных организаций – гимназии №1, школ №2, №15 станут площадками по повышению квалификации учителей русского языка и литературы и начальной школы в республике.

Таким образом, Южно-Якутский образовательный Форум объединил учителей начальных классов, русского языка и литературы в рамках государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия которых направлены на развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка. Участники Форума выразили огромную благодарность Институту развития образования и повышения квалификации, лично директору Галине Ивановне Алексеевой, доктору педагогических наук, за содержательный Форум пожелали дальнейших успехов в их плодотворной деятельности. Высказано также пожелание такой форум проводить для дошкольных образовательных организаций.

Следующий, ставший уже традицией, «Южно-Якутский образовательный Форум» состоится в этот же период 2020 года.