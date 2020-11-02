Завершены выборы глав МО и депутатов наслежных советов

Единая Россия заняла уверенную победу в четырёх позициях из пяти

1 ноября прошли выборы глав МО в Арылахском, Борогонском наслегах Вилюйского улуса и Дельгейском наслеге Олекминского района. А также проходили выборы депутатов наслежного Совета Борогонского наслега Вилюйского улуса и Хоптогинского наслега Чурапчинского улуса.

Кандидаты от «Единой России» победили в следующих наслегах:

В Борогонском наслеге Андрей Иванов от «Единой России» побеждает с 61% голосов. Всего избирателей – 334.

В Дельгейском наслеге Олекминского района кандидат от ЕР Марат Тимершин одерживает уверенную победу, набрав 55% голосов. Количество избирателей – 324 человека.

Выборы депутатов наслежного Совета депутатов:

В Борогонском наслеге Вилюйского улуса все зарегистрированные кандидаты от «Единой России» прошли в Совет, в количестве 8 депутатов.

На выборах депутатов в Хоптогинском наслеге Чурапчинского улуса 11 зарегистрированных депутатов от партии «Единая Россия» прошли в состав наслежного совета без потерь.

«Якутское отделение партии «Единой России» на высоком уровне организовало избирательную кампанию и добилось более чем убедительной победы. На четырёх выборах из пяти выиграли кандидаты на пост Главы и депутаты от партии «Единая Россия». Хочется от всей души поблагодарить наших избирателей, которые в этот воскресный день несмотря ни на что пришли и проголосовали за партию большинства», — прокомментировал первый заместитель руководителя якутского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пётр Шамаев.