Завершены восстановительные работы в Заречье

Энергетики завершили работы на линии электропередачи «Майя-Чурапча» и приступили к обратному подключению. В ближайшее время электроснабжение в заречных районах будет восстановлено, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

«На заседании КЧС поручил энергетикам устранить аварию на линии электропередачи «Майя-Чурапча» в течение трех часов. Они с этой задачей справились. Только что сообщили, что бригада завершила восстановительные работы и приступила к обратному подключению. Уже в ближайшее время электроснабжение в заречный районах будет восстановлено», — сказал Садовников.

Напомним, что авария на линии 110 кВ «Майя-Чурапча» произошла в 23.30 час по местному времени. Причиной стало натяжение провода и касание изоляции на опорах 221 и 222 в 51 км от села Майя. В результате этого под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы — 83 населенных пункта, 17,5 тысяч жилых домов, 78251 человек, в том числе 24535 детей.

За это время состоялось три заседания КЧС — три с первым вице-премьером Дмитрием Садовниковым, один — с министром ЖКХ и энергетикип Вячеслвом Емельяновым. Районные штабы и оперативные группы республиканских ведомств работали в круглосуточном режиме. В населенных пунктах ввели дизельные электростанции. Резервные источники питания действовали и в объектах теплоснабжения.