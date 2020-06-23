Завершено расследование жестокого убийства семьи в Якутске

В Якутии завершено расследование уголовного дела об убийстве семьи из четырех человек и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя г. Якутска в совершении убийства семьи из четырех человек и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Следствием установлено, что утром 29 марта 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнив о том, что ранее его знакомая под угрозой привлечения к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств требовала у него денежные средства для оплаты услуг адвоката своего супруга, вооружившись ножом, явился к ней в дом для выяснения отношений.

В ходе словесной перепалки обвиняемый, взяв нож, нанес женщине множественные удары, от которых потерпевшая скончалась на месте преступления. Во время совершения убийства он увидел, что в сторону входной двери бежит престарелая мать погибшей женщины, ставшая очевидцем убийства своей дочери. С целью скрыть совершенное преступление он догнал ее и нанес множественные удары ножом. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

Дети, наблюдавшие за убийством своей бабушки со второго этажа жилого дома, также стали жертвами преступника. Услышав плач детей, он поднялся на второй этаж и нанес малолетним детям, которые в силу возраста находились в беспомощном состоянии и не могли оказать сопротивление, множественные удары ножом.

После этого обвиняемый пошел к себе домой и попытался скрыть следы преступления, постирав одежду и протерев обувь.

В этот же день сотрудниками полиции оперативно установлена личность обвиняемого. К месту его жительства для задержания прибыли сотрудники полиции, от которых он пытался скрыться, выпрыгнув из окна своей квартиры.

В ходе задержания, обвиняемый нанес не менее 3 ударов ножом в сторону расположения жизненно-важных органов старшего оперуполномоченного УУР МВД по РС (Я), повалившему его с ног, создав тем самым реальную опасность для его жизни, полагая, что в результате этих умышленных преступных действий неизбежно наступит его смерть. Однако сотрудник полиции оказал ему активное сопротивление, смог увернуться и подставить под удар ножа свою левую руку, в результате чего получил резаную рану левого предплечья. После этого, несмотря на полученное телесное повреждение, перехватил руку обвиняемого с ножом и пресек его дальнейшие попытки продолжить нанесение ударов.

В ходе следствия в кратчайшие сроки проведен большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе более 20 сложных судебных экспертиз, которые легли в основу обвинительного заключения.

Действия обвиняемого квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных п. «а», п. «в» и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти четырем лицам, в том числе, двум малолетним, с целью скрыть другое преступление), и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), за совершение каждого из которых уголовным законом установлена ответственность до пожизненного лишения свободы.

Следствием установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, внесены представления об их устранении.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.