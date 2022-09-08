Завершено расследование в отношении трех юношей, обвиняемых в ряде преступлений

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении двух 17-летних и 19-летнего юноши. В зависимости от роли каждого они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ), разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия (п.п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Помимо этого, им вменяется совершение кражи группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), одному из них — умышленное повреждение имущества (ч.1 ст. 167 УК РФ).