Завершено расследование уголовного дела об обрушении арочного моста через Агдары

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Сунтарском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческого предприятия в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба.

Следствием установлено, что 17 апреля 2019 года между МКУ «Управление строительного комплекса» МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги «Крестях-Хордогой» в Сунтарском районе, в том числе на устройство металлического арочного моста через реку Агдары.

В соответствии с актами приема выполненных работ в период с октября 2019 по май 2020 года на основании платежных поручений подрядчику произведена оплата в полном объеме в размере 28 млн руб.

Однако генеральный директор компании-подрядчика, являясь ответственным за обеспечение правил безопасности при ведении строительных работ, не выполнил свои обязанности, что повлекло выполнение его подчиненными работ с нарушениями строительных норм и правил.

16 июня 2020 года произошло частичное обрушение арочного моста, что повлекло его частичное разрушение и причинение администрации муниципального района крупного ущерба в размере свыше 25 млн 500 тыс. рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведена строительно–техническая судебная экспертиза, добыты доказательства виновности обвиняемого, которые легли в основу обвинительного заключения. Для принятия обеспечительных мер к исполнению приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий на имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 25 млн 835 тыс. рублей.

Кроме того, следователи выделили в отдельное производство уголовное дело в отношении работников МКУ «Управление строительного комплекса» по признакам халатности в связи с ненадлежащим контролем за ведением работ по строительству и ремонту.

В ходе расследования в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ в адрес администрации МР «Сунтарский улус (район)» внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступления.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, поступившим из прокуратуры.