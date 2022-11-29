Завершено расследование уголовного дела о неосторожном причинении смерти охотнику

Старшим следователем Центрального межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего жителя города Якутска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности.

Согласно материалам уголовного дела, вечером 17 сентября 2022 года в лесной избушке, расположенной в урочище на территории Хангаласского района, один из мужчин заряжал патронами охотничье ружье «МР-155» и по неосторожности нажал на спусковой крючок.

В результате произведенного выстрела и полученного огнестрельного ранения головы находившийся рядом 31-летний мужчина скончался на месте.

В рамках расследования проведен комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.