Прокурор утвердил обвинение против Максима Местникова
Следователем по особо важным делам СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего педагога дополнительного образования в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Предварительным следствием установлено, что в период с 2018 по март 2021 года обвиняемый совершил указанные преступления во время исполнения должностных обязанностей педагога дополнительного образования – преподавателя кружка «Патриот» — в двух школах города Якутска.
При поступлении заявления о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних мужчина незамедлительно был задержан и заключен под стражу. В общей сложности следствие установило личности 8 школьниц в возрасте 10-13 лет, ставших жертвами обвиняемого, что объективно подтверждается показаниями потерпевших и другими материалами уголовного дела.
В отношении пострадавших школьниц специалистами — психологами и педагогами проведен комплекс мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий совершенных преступлений.
В ходе предварительного следствия проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд сложных экспертных исследований, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенных преступных деяниях, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного заключения.
Обвинительное заключение утверждено прокурором. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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