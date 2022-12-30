Завершено расследование уголовного дела Ивана Слепцова, экс-ректора АГАТУ

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге в отношении бывшего руководства Арктического государственного агротехнологического университета

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 лиц. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях, они обвиняются по ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации и охраняемых законом интересов государства).

По версии следствия, бывший ректор Арктического государственного агротехнологического университета и пятеро его подчиненных, в период с 2016 по 2020 годы, зная о том, что ряд студентов учебного заведения, не могут быть восстановлены, а также переведены на последующие курсы в связи с наличием у них академической задолженности и должны быть отчислены, незаконно восстановили и условно перевели на последующие курсы более 430 студентов путем издания приказов и внесения недостоверных сведений в отчеты о выполнении государственного задания. Указанные действия произведены обвиняемыми, в том числе в целях достижения показателей эффективности деятельности учебного заведения и получению, в связи с этим стимулирующих выплат.

В результате данных преступных действий учреждению перечислены денежные средства в размере более 44,6 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой республики в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении одного из фигурантов ранее выделено в отдельное производство, в настоящее время находится на рассмотрении суда.