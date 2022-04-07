Завершено расследование уголовного дела агрессивного алданца

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего жителя города Алдана в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 111 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), а также угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Следствием установлено, что 31 января 2022 года обвиняемый в ходе совместного распития спиртных напитков с сожительницей и приятелем в своей квартире в ходе ссоры с женщиной на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений ударил ее в спину и живот, причинив телесные повреждения.

В продолжение застолья агрессивный хозяин вступил в конфликт с мужчиной и нанес ему множественные удары клинками двух ножей в голову, по рукам и ногам, причинив потерпевшему телесные повреждения. Довести свой умысел до конца обвиняемый не смог ввиду активного пресечения его преступных действий потерпевшим и вследствие своевременно оказанной мужчине квалифицированной медицинской помощи.

В тот же вечер на лестничной площадке возле двери своей квартиры обвиняемый проявил агрессию по отношению к прибывшему на вызов о его противоправных действиях сотруднику полиции. Пытаясь воспрепятствовать законным действиям полицейского, обвиняемый размахивал двумя ножами, находящимися в его руках, и высказывал угрозу применения насилия к старшему уполномоченному полиции. Позже он был задержан.

В ходе предварительного расследования проведен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование завершено. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.