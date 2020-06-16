Завершено расследование преступления в отношении несовершеннолетнего

Старшим следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего сотрудника строительной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Около 09 часов утра 19 августа 2019 года при проведении работ по покраске декоративной бетонной конструкции, несовершеннолетний, 2003 г.р., сорвался с высоты 4 метров и упал на крышу двенадцатого этажа строящегося здания, расположенного в 203 микрорайоне г. Якутска.

С многочисленными телесными повреждениями несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь.

Следствием установлено, что 14 августа 2019 года двое подростков, узнав от знакомого о возможности трудоустройства в организацию, осуществляющую строительство многоквартирного жилого дома, расположенного в 203 микрорайоне г. Якутска, направились на данный объект. Прораб строительной организации, согласившись принять на работу несовершеннолетних, объяснил им правила внутреннего трудового распорядка, условия труда и размер заработной платы.

На следующий день несовершеннолетний, 2003 г.р., думая, что принят на работу, прибыл на строительный объект, где с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут осуществлял трудовую деятельность, и к концу рабочего дня получил от прораба заработную плату.

При этом трудовой договор между строительной организацией и несовершеннолетним не оформлялся, инструктаж по технике безопасности не проводился.

Далее, 19 августа 2019 года несовершеннолетний прибыл на строительную площадку, где ему поручено проведение работ по покраске декоративной конструкции, расположенной на уровне двенадцатого этажа строящегося здания. Несовершеннолетний, не пройдя инструктаж, приступил к работе, будучи технически не оснащенным для выполнения работ на высоте.

Прораб строительной организации, являясь должностным лицом, на которого возложены обязанности по организации и обеспечению безопасного производства строительно-монтажных работ, контролю соблюдения норм и правил по охране труда и техники безопасности на производственном участке — строительной площадке, в нарушение ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, норм Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте», строительных норм и правил 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» привлек к работе несовершеннолетнего, без проведения соответствующего инструктажа и технического оснащения, что повлекло причинение последнему тяжкого вреда здоровью.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник