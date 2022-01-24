Завершено расследование дела о пожаре, при котором погибли четыре человека

фото с места происшествия

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летней жительницы города Якутска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть четырех лиц.

Следствием установлено, что в период с декабря 2019 по июнь 2021 года обвиняемая, не зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, с целью извлечения прибыли регулярно сдавала в аренду дом по улице Луговой в городе Якутске для проведения праздничных и иных мероприятий.

В нарушение требований законодательства женщина не прошла установленную процедуру регистрации и не представила уведомление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и надзорные органы о начале осуществления своей деятельности, что исключило с их стороны проверку соблюдения требований противопожарной безопасности. Тем самым, указанную обязанность обвиняемая фактически возложила на себя.

12 июня 2021 года компания молодых людей арендовала посуточно для проведения корпоративного праздника здание указанного дома, и ночью произошло возгорание, в результате которого погибли двое юношей 19 лет и двое девушек 18 и 17 лет.

Следствием проведен значительный объем процессуальных и иных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. По делу допрошено более 70 свидетелей, проведено 13 судебных экспертиз. Установлено, что на третьем этаже дома произошло короткое замыкание электропроводки, смонтированной с нарушениями требований пожарной безопасности. Это повлекло возгорание изоляционных и горючих материалов, задымление помещений третьего этажа дома, последующее отравление потерпевших угарным газом и распространение пожара во всем здании.

Расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по существу.