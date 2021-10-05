Завершено обустройство границы Хангаласса с Якутском

В Хангаласском улусе завершены работы по обустройству реконструкции въездного комплекса на границе района с городом Якутском. Напомним, проект реализован в рамках Программы поддержки местных инициатив. Как сообщил руководитель района Олег ИРИНЕЕВ, стоимость проекта составляет 3 миллиона рублей. «Обустройство границы, это, скорее требование времени, которое реализовано благодаря ППМИ. Субсидия составила 1,5 млн, софинансирование района также составило 1,5 млн, население внесло свой вклад в размере 45 тысяч рублей. Были выполнены проектно-сметная документация и аукцион на строительно-монтажные работы. Подрядчиком выступило ООО «Ректайм», с которым был заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы», — рассказал глава Хангаласского улуса Олег Иринеев.

Жители и гости района при въезде отныне будут видеть стелу с названием Хангаласского улуса, выполненную из алюминиевых композитных панелей. При въезде в район открывается величественная панорама — одна из трех знаменитых долин — Долина Эркээни, откуда начинается древняя история хангаласцев, народа саха, о чем свидетельствует краткое описание о районе.

Также на территории границы приезжающих встречают карта района, санитарная точка, скамейки. Установлены мусорные баки, предусмотрена зеленая зона, а саму территорию границы выложили плиткой.