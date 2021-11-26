Завершение строительства Онкоцентра в Якутске вошло в Постановление Госдумы РФ

Самое важное событие последней недели ноября — принятие Государственной Думой федерального закона о профицитном бюджете на 2022-2024 годы и постановления из более чем 20 пунктов.

По мнению спикера парламента Вячеслава Володина, постановление – это по сути план работы по реализации норм бюджета и решению многих вопросов, предложенных различными комитетами.

Они были обобщены и внесены в этот документ ключевым Комитетом по бюджету и налогам после их обсуждения на пленарном заседании Госдумы.

Все пункты пересказывать не будем. Скажем о тех, которые непосредственно касаются Якутии. Так, Правительству Российской Федерации предложено при поступлении дополнительных ненефтегазовых доходов или наличии высвобождаемых в ходе исполнения бюджетных ассигнований средств обеспечить завершение и своевременный ввод в эксплуатацию социальных объектов. В первую очередь объектов здравоохранения – «Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением и хозблоком». Причем не только в сроки, установленные Федеральной адресной инвестиционной программой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, но и с учетом изменения стоимости капитальных вложений из-за удорожания строительных материалов и оборудования.

Настояла на восстановлении финансирования, прописанного в Постановлении Госдумы РФ, депутат от Якутии, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Галина Данчикова. Напомним, что благодаря системной, с точки зрения доказательности, аргументированной работе, проводимой по поручению главы республики Айсена Николаева, будет увеличено субсидирование из федерального бюджета на приоритетные социально значимые направления, в том числе программы «санитарная авиация».